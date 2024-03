Evo koliko je poskupio život u Beču

Inflacija, kao i rast cijena, uveliko diktiraju život u Beču. Nakon pandemije i rata u Ukrajini, cijene su značajno porasle u Austriji i okolnim zemljama. Posebno u glavnim gradovima primjetan je značajan porast cijena nekretnina, troškova života, hrane i zabavnih aktivnosti. Međutim, plate se povećavaju samo umjereno ili gotovo uopšte ne. Može li se uopšte još priuštiti život u Beču?

Energetska kriza i inflacija povećavaju troškove. Cijene stanarina u velikim gradovima rastu već godinama. Ali cijene hrane i proizvoda takođe nastavljaju rasti. U Beču je to posebno izraženo. Indeks troškova života („Cost of Living Index“) upoređuje troškove širom svijeta. Prema podacima srpske baze podataka putem crowdsourcinga Numbeo, Beč ima vrijednost od 66,65 u poređenju s New York Cityjem sa 100,00. Prema podacima Statistik Austria, indeks troškova života porastao je za 22 posto od januara 2021. do januara 2024. godine.

Cijene kirija

Za jednokrevetni dom (dvosobni stan), cijene kirija su značajno porasle, to na 998,64 evra u gradskom centru i 748,72 evra izvan centra grada. Za četveročlanu porodicu (četverosobni stan), troškovi se povećavaju na 1.861,59 evra u gradskom centru i 1.335,29 evra izvan centra grada. Ukupni troškovi života za četveročlanu porodicu iznose 3.501,7 evra (bez kirije). Jedna osoba u Beču može preživjeti sa mjesečnih 1.019 evra (bez najamnine).

Cijene hrane

U Beču rastu troškovi života, posebno kirije i cijene hrane, što predstavlja sve veće finansijsko opterećenje za mnoge porodice. Grad ostaje jeftiniji u međunarodnom poređenju u odnosu na metropole poput New York Cityja, ali rastuće cijene postaju primjetne.

Troškovi nabavke hrane postaju sve manji, dok račun na kraju kupovine postaje sve veći. Prije tri godine, na primjer, za pola litre piva plaćalo se oko četiri eura. Sada je to 50 centi više. Razlika je još primjetnija, na primjer, kod paradajza. Kilogram istog koštao je oko 2,55 evra 2021. godine. Sada morate platiti 4,13 evra za istu količinu. Pileći file prije tri godine koštao je oko 9,58 evra po kilogramu. Sada su već 12,75 evra po kilogramu. Junetina se prodaje po cijeni od 3,18 evra.

Transport

Troškovi transporta u Beču su porasli u poređenju od prije tri godine. Jedna karta za javni prevoz poskupjela je za 10 centi. Međutim, mjesečna karta i dalje košta isto – 33 evra. Cijena benzina, s druge strane, porasla je s oko 1,48 evra po litri na 1,80 evra po litri goriva.

Indeks kao mjerilo

Potrošački cjenovni indeks (PCI) i indeks troškova života su mjera inflacije u Austriji, pri čemu se PCI koristi i kao osnova za pregovore o platama. Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) mjeri inflaciju u Evropi. Svi ovi indeksi su važni pokazatelji za Austriju i Evropu.

Podaci jasno pokazuju: Mozartov grad postao je skup. Ipak, ljudi iz cijelog svijeta i dalje dolaze ovamo. Beč nudi mnogo, ali cijena za to neprestano raste.

Napomena: Navedene cijene su izračunate u prosjeku i služe kao orijentacija.

Izvori: Statistik Austria, Numbeo