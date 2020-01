Ex-Astronautin über Aliens: “Außerirdische existieren ohne Zweifel!”

Die Forscherin Helen Sharman nahm 1991 als erste Britin an einer Mission ins All teil. Seitdem ist sie sich sicher, dass Aliens existieren, die vielleicht sogar auf der Erde unter uns weilen.

So sagte die erste britische Astronautin gegenüber der Zeitung “The Observer”, dass sie an die Existenz von Außerirdischen im All oder gar auf der Erde glaube: “Außerirdische existieren, es gibt keinen Zweifel daran. Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, sodass es alle möglichen Arten von Lebensformen geben muss.”

Wie die Chemikerin außerdem erklärt, müssten diese Lebensformen nicht unbedingt aus Kohlenstoff und Stickstoff bestehen wie das Leben auf der Erde und auch der Mensch. Sharman schließt nämlich nicht aus, dass Aliens längst auf der Erde sind, wir sie aber einfach nicht sehen können.

Die heute 56-Jährige nahm 1991als erste Britin an einer Mission zur Raumstation Mir teil, die von der Sowjetunion gebaut wurde.

Neben Sharman glauben auch etliche andere Forscher an die Existenz von außerirdischem Leben. So auch Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, die bereits an Methoden arbeiten, um die Aliens anzulocken.