Dieses Land schickt eine Astronautin ins Weltall!

Saudi-Arabien sendet dieses Jahr zum ersten Mal eine Frau auf eine Weltraummission und weicht damit sein ultrakonservatives Image auf.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Ali Al-Karni wird dieses Jahr die Astronautin Rayana Barnawi an einer zehntägigen Mission in der Internationalen Raumstation ISS teilnehmen, gab die saudische Presseagentur SPA bekannt.

Barnawi und Al-Karni werden in diesem Frühjahr im Rahmen einer Mission des privaten Raumfahrtunternehmens Axiom Space an Bord des Space-Shuttles „SpaceX Dragon“ zur ISS fliegen, heißt es in der Meldung von SPA und Axiom.

Mit an Bord von Ax-2 werden auch die ehemalige NASA-Astronautin Peggy Whitson sowie der US-amerikanische Unternehmer John Shoffner aus Tennessee sein. Für Whitson ist dies bereits der vierte Flug zur ISS.

Die Ax-2-Crew wird mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Florida zur ISS starten.

Mit diesem Space Program folgt das ölreiche Königreich am Golf dem Beispiel der benachbarten Vereinigten Arabischen Emirate, die 2019 als erstes arabisches Land einen Astronauten ins All geschickt haben.

Wer ist Rayana Barnawi?

Rayana Barnawi ist die erste Astronautin Saudi-Arabiens, die zur Internationalen Raumstation fliegen wird. Die Mission zur ISS startet in den USA. Die 33-Jährige arbeitet als Forschungs- und Laborexpertin. Sie hat ihren Abschluss in Gentechnik und Gewebeentwicklung an der University of Otago in Neuseeland gemacht. Danach erhielt sie ihren Master-Abschluss in Biomedical Sciences von der King Faisal University in Saudi-Arabien. Außerdem verfügt sie über 9 Jahre Berufserfahrung im Bereich Krebsstammzellen.

Das Image von Saudi-Arabien im Wandel

Saudi-Arabiens Staatsoberhaupt, Kronprinz Mohammed bin Salman, arbeitet intensiv an einer Imageveränderung des als strenge islamisch geltenden Landes.

➤ Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 dürfen saudische Frauen ohne männliche Begleitperson Auto fahren.

In einem weiteren Schritt erhielten Frauen das Recht, ohne männliche Begleitung allein mit dem Flugzeug zu reisen.