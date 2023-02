Ehepaar wollte gemeinsam sterben, aber sie überlegte es sich anders

Eine ältere US-Amerikanerin wurde am Samstag, 4. Februar, festgenommen, nachdem sie ihren todkranken Ehemann in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida erschossen hatte. Die Polizei gab an, dass es sich um einen geplanten Mord und Selbstmord handelte.

Der todkranke 77-jährige Mann wurde im Krankenhaus behandelt und hatte vor drei Wochen mit seiner Frau vereinbart, dass er seinem Leben ein Ende setzen wolle, falls sich sein Zustand verschlechtern sollte, erklärte Jakari Young, Polizeichef von Daytona Beach, auf einer Pressekonferenz.

Zu der Erkrankung des Mannes wurden keine näheren Angaben gemacht. Er wollte Selbstmord begehen, aber er war körperlich viel zu schwach, um es selber zu tun.

Seine Frau, die sich nach ihm umbringen hätte sollen, gab an, dass sie es einfach nicht tun konnte. Nachdem sie ihren Mann erschossen hatte, schloss sie sich im Krankenzimmer ein.

Die Polizei traf kurz nach 11:30 Uhr im Krankenhaus ein und nahm mit Hilfe von Verhandlern Kontakt mit der Frau auf, deren Identität nicht bekannt gegeben wurde.

Die Frau wure gegen 15 Uhr in Gewahrsam genommen, sagte Yang und ergänzte, dass die Aktion ein „logistischer Alptraum“ war, weil im selben Stockwerk des Krankenhauses weitere Patienten untergebracht waren, von denen viele an Beatmungsgeräte angeschlossen waren und daher nur schwer evakuiert werden konnten.

➤ Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft, ihr droht eine Anklage wegen Mordes ersten Grades.

Es ist nicht bekannt, wie die Frau das Krankenhaus mit der Waffe betreten konnte, noch ob die Einrichtung über einen Metalldetektor verfüge, wird eine Meldung von CNN von ATV zitiert.