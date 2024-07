Ex-Kanzler Kurz bei Milliarden-Dollar-Hochzeit in Indien

Mumbai verwandelt sich dieses Wochenende in den Schauplatz eines außergewöhnlichen Ereignisses: Die Hochzeitsfeierlichkeiten des jüngsten Sohnes von Mukesh Ambani, einem der reichsten Menschen der Welt mit einem geschätzten Vermögen von 116 Milliarden Dollar, werden sicherlich in die Geschichte eingehen.

Radhika Merchant, die Braut, kommt ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie und wird am kommenden Freitag vor einem exklusiven Kreis an Gästen ihr Jawort geben. Unter den geladenen Gästen befindet sich auch der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Die Zeremonie: Ein Fest der Superlative

Die zentrale Veranstaltung der Hochzeitsfeierlichkeiten findet am 12. Juli im „Jio World Centre“ in Mumbai statt. Die geladenen Gäste, unter denen sich Kurz in traditioneller indischer Gewandung einfinden wird, erwartet eine Feierlichkeit, die in ihrem Umfang und ihrer Pracht beispiellos ist.

Prominenz aus aller Welt

Eine beeindruckende Liste von Gästen aus Musik, Politik und Wirtschaft gibt dem Event zusätzlichen Glanz. Zu den mehr als 1.000 erwarteten Gästen gehören Größen wie Ivanka Trump, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Bill Gates sowie die Popikone Rihanna. Der indische Premierminister Narendra Modi, ein enger Vertrauter der Ambanis, ist ebenfalls unter den Ehrengästen.

Unterhaltung der Extraklasse

Auch wenn Gerüchte über mögliche Live-Acts von internationalen Stars wie Adele, Drake und Lana Del Rey kursieren, ist sicher, dass Mukesh Ambani für die musikalische Unterhaltung keine Kosten scheut: Bereits in der Vergangenheit begeisterten Auftritte von Superstars wie Rihanna und Justin Bieber die geladenen Gäste.

Vorfeiern in grandiosem Stil

Die Hochzeitsfeierlichkeiten starteten bereits Monate im Voraus mit einer dreitägigen Verlobungsfeier für 1.200 Gäste und einem von Rihanna bestrittenen Konzert im März, gefolgt von einer luxuriösen Kreuzfahrt von Italien nach Frankreich im Mai. Dies verdeutlicht die finanzielle und organisatorische Großzügigkeit, mit der die Ambanis dieses Ereignis begehen.

Ein spektakulärer Abschluss

Die offizielle Hochzeitszeremonie findet vom 12. bis zum 14. Juli statt, wobei die Kosten – in Anlehnung an die vorherige Ambani-Hochzeit im Jahr 2018 – auf mindestens 100 Millionen Dollar geschätzt werden. Mit solch einem finanziellen Engagement etabliert die Familie Ambani neue Maßstäbe für mondäne Feierlichkeiten, die weltweit ihresgleichen suchen.