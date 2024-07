Österreich im Unwetter-Chaos: Experten warnen vor möglichem Tornado

An diesem Freitag ziehen erneut schwerwiegende Unwetter durch zahlreiche Regionen Österreichs. Besonders hervorstechend sind dabei Hagelschauer und vehementer Starkregen, während sich im Nordosten sogar die Sorge vor möglichen Tornados regt.

In einer von kaltfrontbedingten, heftig umwirbelten und instabilen Luftmassen belegten Atmosphäre konzentriert sich die Bedrohung durch Naturgewalten hautnah auf Österreich. Das Team von „Skywarn.at“ verweist auf die Schwierigkeit, exakte zeitliche Vorhersagen zu treffen. Nichtsdestotrotz wird ab Mittag in Osttirol, Oberkärnten und dem Pinzgau ein Ausbruch schwerer Unwetter vorausgesagt. Diese Unwetter sollen sich intensivieren und im Tagesverlauf inklusive Gewitterfront ostwärts bewegen, was bedeutet, dass ab Nachmittag auch Salzburg, Oberösterreich, die Obersteiermark, Niederösterreich und Wien von starken Sturmböen, Starkregen und bis zu sechs Zentimeter großem Hagel getroffen werden könnten. Der Nordosten Österreichs steht unter einem erhöhten Risiko von Tornadoentwicklungen. Die Prognose deutet auf eine Fortsetzung der teils heftigen Gewitteraktivität in der gesamten Nation im Verlauf des Abends hin.

Regionale Unterschiede in der Unwettergefahr

Vorarlberg und Tirol sind in einem etwas geringeren Grad von der Unwetterwarnung betroffen. Hier wird das Risiko als niedriger eingestuft, wobei auch diese Länder nicht ganz von Starkregen, bis zu drei Zentimeter großem Hagel und Sturmböen verschont bleiben. Es wird angenommen, dass die Unwetteraktivitäten landesweit bis in die Nachtstunden anhalten werden.

Die Wetterlage bringt bereits am frühen Morgen Regenschauer nach Westösterreich, die sich im Verlauf des Vormittags in Tirol zu Gewittern ausweiten und nordostwärts fortbewegen. Die Temperaturen variieren markant von 21 Grad in den westlichen Landesteilen bis zu heißen 35 Grad im Osten.

Für Samstag ist im nördlichen Alpenraum überwiegend bewölktes Wetter mit leichtem Regen vorhergesagt, während der Süden und Osten Sonnenschein bei gleichzeitig möglichen lokalen Schauern und Gewittern erwarten kann. Der Sonntag verspricht dann weitgehend freundliches und trockenes Wetter, abgesehen von vereinzelten Schauern am Abend in bestimmten Gebieten.

Mit dem Montag kehrt der Hochsommer zurück, wobei Sonnenschein und Temperaturen zwischen 28 und 35 Grad vorherrschen. Der Dienstag zeigt sich ebenfalls sonnig, allerdings mit einer Neigung zu Schauern und vereinzelten Gewittern im nördlichen Alpenraum.