Extrawurst & Mayo: Vucic frühstückt für knapp 5 Euro! (VIDEO)

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und seine Minister Sinisa Mali und Tomislav Momirovic haben sich auf eine ungewöhnliche Mission begeben: Sie gingen einkaufen, um zu beweisen, dass die Preise für Lebensmittel gesunken sind. Dabei spielte eine besondere Rolle der Parizer, eine beliebte Wurstsorte in Serbien. Vucic kündigte zudem an, dass weitere Produkte in der kommenden Woche eine Preissenkung erfahren werden.

Der Präsident von Serbien, Aleksandar Vucic, hat auf seinem Instagram-Profil eine ungewöhnliche Aktion angekündigt. Zusammen mit den Ministern Sinisa Mali und Tomislav Momirovic ging er einkaufen, um zu beweisen, dass die Preise für Lebensmittel gesunken sind.

„Wir sind im Palast von Serbien, da wir heute viele Treffen hier in Novi Beograd haben. Zuvor waren Sinisa Mali und Toma Momirovic einkaufen, wie wir es denen versprochen haben, die danach gefragt haben“, so Vucic.

Mindestens 10 weitere Produkte werden günstiger

Im Mittelpunkt der Aktion stand der Parizer, eine in Serbien beliebte Wurstsorte. „Sie haben ein halbes Kilo hausgemachten Parizer, zwei Liter Joghurt, zwei Brote ‚Sava‘, zwei Tüten und ‚Dobro‘ Mayonnaise gekauft. Der Gesamtpreis beträgt 585 Dinar, wie man auf dieser Quittung sehen kann“, erklärte der Präsident. Er betonte, dass der Preis für Parizer pro Kilogramm 140 Dinar niedriger ist, was ihn zufrieden und glücklich macht.

Vucic äußerte sich auch zu den Kommentaren der Opposition, die behauptet hatte, die Regierung würde keinen Parizer essen. „Am Sonntag sagten sie, wir dürften keinen Parizer essen, weil es anscheinend schlechtes Essen, schlechter Qualität ist – ich denke, es ist großartig. Als wir sagten, dass wir das tun würden, dann gab es einen Aufschrei, und Parizer wurde zum Archetyp des politischen Feindes, und dann sagen sie, wir hätten kein Recht, es zu essen“, behauptet Vucic.

Der serbische Präsident kündigte zudem an, dass in der kommenden Woche mindestens 10 weitere Produkte eine Preissenkung erfahren werden.

Er betonte, dass die Aktion nicht dazu diene, zu zeigen, dass die Regierung normale Menschen seien, sondern um „ihre Lügen darüber zu widerlegen, wer die Millionäre sind, und jeder in Serbien weiß, wer Konten im Ausland hat und wer nicht“, so Vucic.