Extremangler knackt eigenen Rekord: Riesen-Wels gefangen (FOTOS)

Der renommierte tschechische TV-Star und Profi-Angler Jakub Vágner hat einen bedeutenden neuen Rekord gesetzt, indem er im Vranov-Stausee an der österreichischen Grenze einen Wels von beeindruckenden 2,64 Metern Länge gefangen hat.

Bewachung des Fisches

Vágner, bekannt aus der Serie „Fish Warrior“ auf dem Sender National Geographic, hatte den Riesenfisch bereits im Sommer im Visier gehabt, als er den Wels einmal kurzzeitig gesichtet hatte, bevor er wieder in den Tiefen des Sees verschwand. Mit großer Ausdauer und Hingabe verbrachte Vágner zahlreiche Stunden auf dem Wasser, unbeeindruckt von Wetterbedingungen und Schlafmangel. Der Vranov-Stausee, berühmt für seine sauberen Gewässer, bot die perfekte Szenerie für diesen bemerkenswerten Fang.

„unwirklicher Moment“

Der Rekord-Wels, der bereits der vierte Fisch dieser Größe in Vágner’s Angelkarriere in diesem Jahr ist, stellte ihn vor eine erhebliche Herausforderung. „Als dieser Riese zu meinen Füßen auftauchte, war das ein fast unwirklicher Moment“, erklärte Vágner, als er nach einem gewaltigen Kampf an Land ging. Vágner konnte somit seinen letzten Rekord von 2,61 Metern um drei Zentimeter schlagen.

Engagement für nachhaltiges Fischen

Nach dem Fang wurde der Wels, im Sinne des „Catch and Release“-Prinzips, zurück in die Freiheit entlassen. Vágner, ein starker Verfechter dieser Praxis, kritisierte die Tötung solcher Tiere, die in Tschechien erlaubt, in Deutschland jedoch weitgehend verboten ist. Er war besonders enttäuscht über den Vorfall, bei dem ein Amateurfischer zwei Monate nach Vágner’s erstem Rekordfang im Juni denselben Wels fing und tötete. „Alles, was ihm bleibt, ist Schande!“ äußerte sich der passionierte Angler zu solchen Trophäenjagden.

Vágner appellierte an die Einführung einer gesetzlichen Obergrenze, die Angler verpflichtet, Fische ab einer bestimmten Größe zu schonen und freizulassen. „Unsere Gewässer sind nicht unerschöpflich“, betonte er und hob die Wichtigkeit hervor, durch nachhaltiges Fischen die Artenvielfalt und zukünftige Erlebnisse zu bewahren. Solche Maßnahmen könnten laut Vágner helfen, die Balance in den Gewässern zu halten und neue Generationen von Anglern zu inspirieren.