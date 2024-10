Neues McDonald’s-Design feiert Premiere

Im Stadtteil Kleinmünchen von Linz wird am 10. Dezember 2024 eine neue McDonald’s-Filiale eröffnet. Diese Filiale wird erstmals das innovative „Human Comfort“-Design vorstellen, das den Gästen ein moderneres und gemütlicheres Ambiente bieten soll. Die Neueröffnung erfolgt trotz zuvor geäußerten Bedenken der Anwohner.

Erste Filiale mit dem neuen Design

Mit dem neuen „Human Comfort“-Design strebt McDonald’s ein stilistisches Update an, das sich durch warme Farben und ein durchdachtes Möbeldesign auszeichnet. Ziel des Designs ist es, den Gästen mehr Privatsphäre und eine angenehme Geräuschkulisse zu bieten.

McDonald’s-Sprecherin Jessica Schreckenfuchs-Vallant betont die Intention hinter dem neuen Konzept: „Es soll ein Wohlfühlambiente geschaffen werden, das den Gästen ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, ähnlich wie zuhause.“ Ob das Restaurant auch neue Produkte einführen wird, bleibt hingegen unklar.

Optimierte Produktionsprozesse und Produktlinien

Neben der optischen Neuausrichtung plant McDonald’s Effizienzsteigerungen in der Betriebsabwicklung. Durch optimierte Produktionsprozesse und die Verdoppelung der Produktionslinien auf vier sollen Wartezeiten reduziert werden. Zudem wird die Filiale 50 neue Arbeitsplätze schaffen, darunter auch Ausbildungsplätze für Lehrlinge, um junge Talente in der Gastronomie zu fördern.

Widerstand aus der Nachbarschaft

Das Bauprojekt traf im Vorfeld auf Widerstand. Bereits Ende des letzten Jahres formierte der Anwohner Armin Kraml eine Petition gegen das Vorhaben, die Blockierung des Projekts war allerdings erfolglos. Kraml und 752 weiteren Unterzeichnern ging es darum, eine Grünfläche zu erhalten, die dem Neubau weichen musste. Die gesammelten Unterschriften wurden sowohl dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger als auch dem Unternehmen übergeben, fanden jedoch keine Beachtung.

Was ist „Human Comfort“-Design?

Das „Human Comfort“-Design, das in Österreich erstmals Anwendung findet, schafft ein warmes und einladendes Ambiente. Es vereint „moderne, minimalistische, funktionale und geometrische“ Elemente. Doch es geht nicht nur um die Optik: Ziel des Designs ist es, den Gästen ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln – fast so, als wären sie in ihrem eigenen Wohnzimmer.