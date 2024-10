Fahndung in Wien: Wer kennt diesen jungen Mann?

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach einem jungen Mann, der im Verdacht steht, gemeinsam mit drei weiteren Tätern zwei Jugendliche ausgeraubt zu haben.

Am 20. Juli gegen 23:30 Uhr sollen vier bisher noch unbekannte Männer in Wien-Floridsdorf zwei Jugendliche bedroht und Geld erpresst haben. Die Opfer, ein 14-Jähriger und sein 17-jähriger Freund, wurden unter Androhung von Gewalt gezwungen, einen dreistelligen Geldbetrag herauszugeben. Nach der Geldübergabe flohen die beiden Opfer aus Angst, wurden jedoch von den Tätern verfolgt. Es gelang ihnen schließlich, sich in Sicherheit zu bringen.

(FOTO: LPD Wien)

Öffentlichkeitsfahndung

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei durch das Social-Media-Profil eines der Verdächtigen Fotos sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun die Freigabe zur Veröffentlichung dieser Bilder erteilt, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Lesen Sie auch: Polizeieinsatz am Westbahnhof: Mann steigt aus U-Bahn aus und wird überfallenDer Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Europaplatzes und begann bereits während der Fahrt in der U-Bahn.

Polizeieinsatz am Westbahnhof: Mann steigt aus U-Bahn aus und wird überfallenDer Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Europaplatzes und begann bereits während der Fahrt in der U-Bahn. Im Drogenrausch: Mann hackt sich Penis mit Axt abEin Vorarlberger hat unter dem Einfluss psychoaktiver Pilze sein Geschlechtsteil verstümmelt. Ärzte retteten sein Leben.

Im Drogenrausch: Mann hackt sich Penis mit Axt abEin Vorarlberger hat unter dem Einfluss psychoaktiver Pilze sein Geschlechtsteil verstümmelt. Ärzte retteten sein Leben. AB JETZT GILT: Nikotinbeutel-Verbot für MinderjährigeAb dem 1. Oktober tritt in der Steiermark ein Verbot für Nikotinbeutel, auch bekannt als Snus, für alle unter 18 Jahren in Kraft.

Die Polizei Wien bittet dringend um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord – Ermittlungsbereich 02 Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

Für den Tatverdächtigen auf den Fotos gilt die Unschuldsvermutung.