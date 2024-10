Diddy: Beyoncé und Jay-Z im Fokus, Eminem auf Angriff (VIDEOS)

Mit Jay-Z im engsten Kreis von Diddy richten sich viele Augen auf ihn und Beyoncé, wobei einige über ihre angebliche Verbindung zu Diddy spekulieren. Beyoncé und Jay-Z sind dieses Jahr bereits seit geraumer Zeit aus dem Rampenlicht verschwunden. Dies geschieht zeitgleich mit den eskalierenden Missbrauchsvorwürfen gegen Sean „Diddy“ Combs.

Attacken auf Social Media

Am Freitag bombardierten unzählige Social-Media-Nutzer den Kommentarbereich von Beyoncés Instagram-Konto und forderten sie auf, ihnen einige Antworten zu geben. Viele fordern Beyoncé auf, offenzulegen, was sie über P. Diddy weiß. „Deine Seele zu verkaufen, hat sich wirklich nicht gelohnt, oder? Was hochkommt, MUSS wieder runterkommen!“, schrieb einer auf Instagram.

Jay-Z wurde ebenfalls kritisiert, als eine Person bemerkte: „Ich kann es kaum erwarten, Jay-Z für all das, was er falsch gemacht hat, scheitern zu sehen.“ Jay-Z und Beyoncé wurden in Diddys 14-seitiger Anklageschrift, die letzte Woche veröffentlicht wurde, nicht namentlich erwähnt. Sie wurden auch nicht festgenommen oder in Verbindung mit Diddys Strafverfahren angeklagt.

Angriffe aus der Musik-Szene – Eminems Diss-Track

Einige Stars der US-Musikszene, darunter auch langjährige Freunde Combs, sind auf den Zug aufgesprungen und haben Diss-Tracks veröffentlicht, darunter kein anderer als Eminem mit seinem neuen Song „Fuel“, in dem er Diddy offen als Pädophilen bezeichnet und zu Beginn mit den Worten „Oil up!“ (Anm.: „Öl dich ein!“) einleitet, als Anlehnung an Diddys Freak Offs:

Justin Biebers Seelenverlust

Auch ein auf Künstlicher Intelligenz aufgebautes Video von „Justin Bieber“ ist in der Zwischenzeit aufgetaucht, in dem der Sänger den Verlust seiner Seele auf einer Diddy-Party besingt:

Das Lied entstand in Anlehnung an die enge und kuriose Freundschaft zwischen Diddy und dem jungen Bieber zu Beginn seiner Karriere. Ein der Szene bekanntes Video zeigt das „Love Bombing“ des Rappers gegenüber dem noch minderjährigen Justin.

Keine Kaution für „Puff Daddy“

Sean Combs wurde letzten Montag in Manhattan, New York, festgenommen. Ihm wurden Erpressung, Zwangsprostitution durch Gewalt, Betrug oder Nötigung sowie der Transport zur Ausübung von Prostitution vorgeworfen. Der Geschäftsmann bekannte sich zu allen gegen ihn erhobenen Anschuldigungen nicht schuldig.

Diddy wird im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, festgehalten, während er auf seinen Prozess wartet. Obwohl seine Anwälte ein Kautionsangebot von 50 Millionen Dollar vorlegten, wurde ihm die Kaution zweimal verweigert. Laut TMZ lehnte der Richter seinen zweiten Kautionsantrag am Mittwoch ab, weil „die Regierung bewiesen hat, dass der Angeklagte eine Gefahr darstellt. Das Kautionspaket ist selbst bei Fluchtgefahr unzureichend.“