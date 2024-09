Fahndung: Pensionist auf E-Scooter jagt Autodieb

Ein 72-jähriger Pensionist aus Österreich erlebte eine dramatische Verfolgungsjagd, nachdem sein Auto aus seiner Garage gestohlen wurde. Er entschloss sich die Verfolgung des Täters aufzunehmen. Zunächst zu Fuß, später auf seinem E-Scooter.

Autoknacker stiehlt Dacia

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Schwaz (Tirol). Während der Pensionist kurz ins Haus gegangen war, ließ er seinen Dacia unversperrt in der offenen Garage stehen. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Bei seiner Rückkehr sah er einen unbekannten Mann, der mit seinem Wagen davonfuhr.

Hartnäckige Verfolgung

Der rüstige Pensionist ließ sich nicht entmutigen und entschied sich, den Dieb zu verfolgen. „Ich rannte zuerst barfuß hinterher und konnte die Beifahrertür öffnen, doch der Täter entkam in westliche Richtung“, berichtete der 72-Jährige. Bei diesem Versuch zog er sich eine Muskelverletzung zu, die später im Krankenhaus behandelt werden musste. Dennoch setzte er die Verfolgung entschlossen mit seinem E-Scooter fort.

Seine Ehefrau, die er inzwischen informiert hatte, alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung auf. Bereits kurze Zeit später konnte der Pensionist seinen Dacia unbeschädigt auf einer wegen Bauarbeiten gesperrten Straße wiederfinden.

Der Täter, ein 31-jähriger Italiener, war inzwischen in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige jedoch schnell ausgeforscht werden. Die Gründe für den Diebstahl sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.