Fahrer merkt nichts: Senior (82) von LKW erfasst – tot

Ein 82-Jähriger stirbt auf offener Straße – der Fahrer fährt einfach weiter. Graz erlebt einen der erschütterndsten Unfälle des Jahres.

Ein schwerer Unfall in Graz hat am Freitagnachmittag einem 82-jährigen Fußgänger das Leben gekostet. Der Senior wurde in der Judendorfer Straße von einem Lkw erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und in der Folge von mehreren Pkw überrollt. Wie er zu Tode kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 15.10 Uhr kurz nach dem Shopping Nord, als der Mann seitlich von dem in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Lkw getroffen wurde. Dessen Fahrer, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leoben, gab gegenüber den Behörden an, von dem Vorfall nichts mitbekommen zu haben und einfach weitergefahren zu sein.

Ermittlungen laufen

Mithilfe von Videoaufnahmen gelang es der Polizei, den Lkw-Fahrer an seiner Wohnadresse ausfindig zu machen und zu befragen. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund.

Am Fahrzeug wurde eine kriminaltechnische Untersuchung eingeleitet, der Leichnam soll nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft einer gerichtsmedizinischen Obduktion unterzogen werden. Weitere Einvernahmen sowie Befragungen von Zeugen stehen noch aus.

Fatale Kettenreaktion

Der 82-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert, wo er liegenblieb. Mehrere nachfolgende Autofahrer hatten nach Angaben der Polizei keine Möglichkeit mehr auszuweichen und fuhren über den Mann hinweg.

Die Rettungsmaßnahmen sowie die polizeilichen Erhebungen vor Ort führten im Feierabendverkehr zu erheblichen Staubildungen.