Fake Brad Pitt ergaunert 830.000 Euro – Sie dachte, es wäre Liebe!

In einem aktuellen Betrugsfall wurde eine 53-jährige Frau aus Frankreich um insgesamt 829.710 Euro betrogen. Anne wurde dazu verleitet zu glauben, sie stünde mit dem Hollywood-Schauspieler Brad Pitt in Kontakt. Der Betrug begann mit einer Nachricht in sozialen Medien, in der sich jemand fälschlicherweise als Pitts Mutter ausgab.

Beginn der Täuschung

Die Innenarchitektin, die sich in einer schwierigen Phase ihrer Ehe befand, erhielt bereits einen Tag später eine weitere Direktnachricht von einem Konto, das sich als der „Fight Club“-Star ausgab. Die Nachricht lautete: „Hallo Anne, meine Mutter erzählte mir viel über Sie. Ich möchte mehr erfahren.“ Laut Berichten des französischen Senders TF1 vertraute Anne dem vermeintlichen Star persönliche Angelegenheiten an, was zu einem regelmäßigen Austausch und einer vermeintlichen Freundschaft führte.

FOTO: X/The Oscar Race

Finanzielle Falle

Der falsche Brad Pitt beschwerte sich über finanzielle Sorgen aufgrund einer angeblichen Krebserkrankung. Sowie einer kostspieligen Scheidung von Angelina Jolie, die im Dezember 2024 beigelegt wurde. Unter Verwendung von AI-generierten Bildern, die den Schauspieler im Krankenhaus zeigen sollten, überzeugte der Betrüger Anne, ihm große Geldsummen zu überweisen. Insgesamt verlor sie rund 830.000 Euro, in der Hoffnung, Luxusgeschenke wie Taschen von Chanel und Hermès zu erhalten. Auch eine geforderte Zollgebühr von 9.000 Euro wurde nie zurückerstattet.

Pitt mit neuer Freundin

Das Täuschungsmanöver brach zusammen, als Anne den echten Brad Pitt in der Öffentlichkeit mit seiner neuen Partnerin, Ines de Ramon, sah. Verunsichert wandte sie sich an Ermittler, die den Betrug aufdeckten. Aktuell leidet Anne unter schwerer Depression und befindet sich in klinischer Behandlung. Ob sie das verlorene Geld jemals zurückerhielt, bleibt unklar, jedoch wird der Fall nun untersucht.

Ein Vertreter des Schauspielers hatte zuvor Fälle hervorgehoben, bei denen Personen den Namen des Schauspielers missbrauchten, um online Betrügereien zu begehen. „Es ist schockierend, dass Betrüger die enge Verbindung von Fans zu Prominenten ausnutzen. Dies ist eine wichtige Mahnung, auf unaufgeforderte Nachrichten nicht zu antworten, insbesondere wenn es sich um vermeintliche Schauspieler handelt, die keine Social-Media-Präsenz haben,“ hieß es via PEOPLE.