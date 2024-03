Falschparker-Schreck Niclas Matthei spitalsreif geprügelt

Der 18-jährige Medizinstudent Niclas Matthei, der in Deutschland als „Anzeigenhauptmeister“ bekannt wurde, ist Opfer eines gewaltsamen Übergriffs geworden. Matthei, der in seiner Freizeit Parksünder mittels einer App anzeigt, wurde auf einer Zugfahrt von Fußballfans angegriffen und ausgeraubt. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Niclas Matthei hat in den letzten drei Jahren eine bemerkenswerte und kontroverse Rolle in der deutschen Gesellschaft eingenommen. Während seiner Ausbildung in der Medizin hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Parksünder zur Rechenschaft zu ziehen. Mit Hilfe einer App meldet er Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz beim Ordnungsamt. Allein im Jahr 2023 hat er über 4.000 solcher Verstöße gemeldet, durchschnittlich zwölf pro Tag. In seiner Heimatstadt Gräfenhainichen hat er bereits acht Prozent der Einwohner angezeigt.

Sogar beim Bürgermeister unbeliebt

Seine Aktivitäten haben jedoch nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Unmut gesorgt. Der Bürgermeister von Gräfenhainichen wirft ihm vor, die Polizei und Behörden mit der vielen zusätzlichen Arbeit zu behindern. Auch in den sozialen Medien hat er sich nicht viele Freunde gemacht. Kommentatoren bezeichnen ihn als „Denunziant“ und „Kameradenschwein“ und werfen ihm vor, „nicht mehr alle Latten am Zaun“ zu haben.

In Krankenhaus eingeliefert

Der jüngste Vorfall zeigt, dass der Unmut gegen Matthei nun auch in Gewalt umgeschlagen ist. Während einer Zugfahrt zwischen Bitterfeld und Muldenstein in Sachsen-Anhalt wurde er von einer Gruppe von 20 Fußballfans attackiert. Ein unbekannter Täter entriss ihm gewaltsam das Handy. Der Zug musste in Muldenstein halten, wo Polizisten die S-Bahn betraten. Mattheis Handy wurde später auf dem Bahnsteig gefunden. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Folgen von Mattheis kontroversem Verhalten. Seine Aktivitäten haben nicht nur eine Welle von Hass in den sozialen Medien ausgelöst, sondern nun auch zu physischer Gewalt geführt.