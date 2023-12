Fans begeistert: „Kevin – Allein zu Haus 3“ – Trailer veröffentlicht!

Was verbirgt sich hinter dem YouTube-Trailer zum vermeintlichen dritten Teil der „Kevin“-Reihe mit Macaulay Culkin, der bereits über zwei Millionen Views erreicht hat?

„Dreißig Jahre nach dem zweiten Teil der Kultfranchise ‚Kevin – Allein zu Haus‘ wurde ein Trailer veröffentlicht, der das Wiedersehen der Fans mit den bekannten Protagonisten zeigt. Doch Vorsicht, der Trailer ist nur ein Kunstwerk eines Fans und keinesfalls das bevorstehende Hollywoodprojekt.“

Der YouTuber @VJ4rawr2, bekannt für die Herstellung von qualitativ hochwertigen bearbeiteten Fan-Trailern für Filme, die wir uns wünschen würden, hat dieses Meisterwerk erschaffen. Durch kreatives Zuschneiden von Szenen aus verschiedenen Fernsehsendungen und Filmen, das Austauschen von Köpfen, das Ändern von Hintergründen und das Anheuern professioneller Sprecher, ist er in der Lage, seine Vision von einem erwachsenen Kevin McCallister zum Leben zu erwecken.

Der Trailer knüpft an ‚Kevin – Allein in New York‘ an, mit den tollpatschigen Verbrechern Harold ‚Harry‘ Lyme (Joe Pesci) und Marvin ‚Marv‘ Merchants (Daniel Stern), die nach ihrem Spielzeugladenraub ins Gefängnis geschickt werden. Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin, ist jedoch kein kleiner Junge mehr, der die Weihnachtszeit damit verbringt, Einbrecher zu vertreiben. Das ändert sich jedoch, als die feuchten Banditen aus dem Gefängnis entlassen werden und ihm eine beunruhigende Weihnachtskarte schicken. „Wir sind zurück, kleiner Kumpel“, lautet ihre Botschaft.

Die begeisterten Fans des Franchise haben den Trailer mit offenen Armen empfangen, obwohl es sich nur um eine Parodie handelt. Eine Person kommentierte: „Sie sollten definitiv diesen Film machen, er wäre großartig und würde wahrscheinlich die Kinokassen sprengen.“ Ein anderer schrieb: „Tolle Arbeit, das zusammenzustellen, und ja, ich stimme zu, das sollte gemacht werden!“ Ein Dritter fügte hinzu: „Alles daran sieht fantastisch aus. Meine Kinder haben fast den Verstand verloren, sie waren so aufgeregt, bis sie merkten, dass es nicht echt ist.“