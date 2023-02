Fans geschockt: Musikstar denkt über Karriereende nach

Loredana ist eine erfolgreiche deutsche Rapperin mit über drei Millionen Followern auf Instagram. Es gibt Befürchtungen unter ihren Fans, dass sie ihre Musikkarriere bald beenden könnte.

Loredana hat in der Vergangenheit bereits öfter über Überforderung und den Wunsch, ihre Musikkarriere zu beenden, gesprochen. Kurz vor ihrer bevorstehenden Tour hat sie in ihrer Insta-Story erneut über ihre Erschöpfung gesprochen und erklärt, dass Corona ein großer Stressfaktor für sie gewesen sei. Obwohl sie die Tour antreten möchte, um „abzugehen, abzutanzen und auszufippen“, ist sie sehr erschöpft.

Loredana äußerte in ihrer Insta-Story ihre Gefühle über ihre Musikkarriere, indem sie erklärte, dass sie nicht mehr so viel Spaß daran hat und dass viele Hintergrundprobleme dazu beigetragen haben, dass sie den Spaß verloren hat. Der Druck hat dafür gesorgt, dass sie alles schneller machen musste, was dazu geführt hat, dass sie ihr Mixtape mit einem unangenehmen Gefühl angefertigt hat.

Loredana scheint unter dem Stress und den Problemen zu leiden, aber sie gibt nicht auf. Sie hofft, dass die bevorstehende Tour ihr neue Motivation geben wird, und will nicht dem Wunsch ihrer Kritiker nachgeben, ihre Musikkarriere aufzugeben. Sie betont, dass das Leben schön ist und dass man nicht aufgeben sollte. Die Tour beginnt am 2. März und umfasst Auftritte in Berlin, München und Köln.

