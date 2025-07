Fataler Abfüllfehler: Kinder tranken ahnungslos Alkohol aus Energy-Dosen

Ein Produktionsfehler hat beim Getränkeriesen „High Noon“ zu einem umfassenden Rückruf geführt. Der Grund: In Dosen des „Celsius“ Energy Drinks wurde irrtümlich alkoholhaltiger Hard Seltzer (alkoholisches Sprudelgetränk) abgefüllt. Dies birgt erhebliche Risiken für Konsumenten, die unbeabsichtigt Alkohol zu sich nehmen könnten – besonders problematisch für Minderjährige sowie Personen, die aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen auf Alkohol verzichten.

Die Food and Drug Administration (US-Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit) hat inzwischen eine entsprechende Warnung herausgegeben. Demnach liegt die Ursache bei einem Zulieferer, der fehlerhafte Getränkedosen geliefert hat. Die betroffenen Produkte wurden Ende Juli in acht US-Bundesstaaten ausgeliefert: Florida, Michigan, New York, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Virginia und Wisconsin.

Betroffene Regionen

Laut CNBC (US-amerikanischer Wirtschaftsnachrichtensender) wurden bislang keine Vorfälle im Zusammenhang mit den fehlerhaften Produkten gemeldet. Verbrauchern in den betroffenen Regionen wird dennoch dringend geraten, erworbene Celsius Energy Drinks nicht zu konsumieren, sondern zu entsorgen und sich für eine Erstattung an den Hersteller zu wenden.

Das Unternehmen hat bestätigt, dass ein Abfüllungsfehler für die Produktverwechslung verantwortlich ist. Neben der unmittelbaren Gefahr für Minderjährige könnte der Vorfall auch juristische Folgen haben, insbesondere für Rechtsanwälte, die Mandanten in Fällen von Alkohol am Steuer vertreten.

Details zum Rückruf

Wie die FDA auf ihrer Website mitteilt, geht der Fehler auf einen gemeinsamen Verpackungslieferanten zurück, der leere Celsius-Dosen versehentlich an High Noon lieferte. Betroffen sind ausschließlich zwei Produktionschargen, die zwischen dem 21. und 23. Juli 2025 hergestellt wurden. Verbraucher können die problematischen Produkte an den silbernen Deckeln und bestimmten Chargencodes erkennen.

Fehler in der Lieferkette

Der Vorfall unterstreicht die Komplexität und Anfälligkeit moderner Produktionsketten. Nach Angaben von CBS News und ABC7 wurde der Fehler durch eine Verwechslung in der Lieferkette verursacht, wobei leere Dosen mit falscher Markenkennzeichnung im Abfüllungsprozess verwendet wurden. Solche Vorfälle verdeutlichen die Bedeutung strenger Qualitätskontrollen und eines präzisen Lieferkettenmanagements in der Getränkeindustrie, um Risiken für Verbraucher zu minimieren.