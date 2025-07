Mega Coup: Crvena Zvezda holt nach Arnautovic den nächsten Superstar

Nach wochenlangen Verhandlungen ist der Deal perfekt: Serbiens Fußball-Star Dusan Tadic kehrt in die Heimat zurück und wird zum Topverdiener der Liga.

Dusan Tadic, einer der herausragendsten serbischen Fußballer der jüngeren Geschichte, verstärkt künftig Roter Stern Belgrad. Der Generaldirektor des serbischen Traditionsvereins, Zvezdan Terzic, konnte den Transfer nach wochenlangen Bemühungen erfolgreich abschließen. Wie das Portal Mondo berichtet, hat Tadic am Mittwochabend sämtliche Vertragskonditionen akzeptiert und seine Unterschrift unter den Vertrag mit dem amtierenden serbischen Meister gesetzt. Terzic hatte bereits im Vorfeld durchblicken lassen, dass Tadic im Falle einer Einigung zum bestverdienenden Spieler in der Geschichte des serbischen Vereinsfußballs aufsteigen würde.

„Er verfügt über einen scharfen Fußballverstand und ein ausgeprägtes taktisches Denken. Wenn ich höre, wie er über das Spiel reflektiert, bin ich überzeugt, dass er später einmal ein hervorragender Trainer werden wird. Der Abschluss seiner aktiven Laufbahn bei Roter Stern wird ihm diesen Weg erleichtern“, äußerte sich Terzic kürzlich über den Neuzugang. Tadic wechselt nach zwei Jahren beim türkischen Spitzenklub Fenerbahçe nach Belgrad. In seiner bisherigen Karriere stand der Offensivspieler bei Ajax Amsterdam, Southampton, Twente Enschede, Groningen sowie Vojvodina Novi Sad unter Vertrag, wo er einst seine Profilaufbahn begann.

Beeindruckende Karrierebilanz

Medienberichten zufolge zeigte auch Atlético Madrid Interesse am 35-Jährigen, doch die Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis. Auch sein Heimatverein Vojvodina Novi Sad bemühte sich um eine Rückkehr des verlorenen Sohnes. Tadic kann auf eine beeindruckende Karrierebilanz verweisen: In 770 Pflichtspielen erzielte er 231 Treffer und bereitete 265 weitere vor. Für die serbische Nationalmannschaft absolvierte er rekordverdächtige 111 Länderspiele, in denen er 23 Tore erzielte und 40 Vorlagen lieferte.

Millionen-Gehalt und langfristiger Vertrag

Der Transfer des serbischen Nationalspielers wurde am 30. Juli 2025 offiziell bestätigt, nachdem Tadic von seinem vorherigen Verein Fenerbahçe freigestellt worden war. Bemerkenswert ist nicht nur die Ablösefreiheit des Transfers, sondern auch die Vertragslaufzeit bis 2027 – ungewöhnlich lang für einen 35-jährigen Spieler. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Tadic mit einem Jahresgehalt von rund 2,5 Millionen Euro entlohnt und übertrifft damit die bisherigen Topverdiener der serbischen Liga, zu denen auch sein neuer Teamkollege Marko Arnautovic zählt, deutlich.

Interessant ist auch, dass Tadic für seine Heimkehr offenbar lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und den USA ausgeschlagen hat.

Champions-League-Ambitionen

Mit Tadic und dem österreichischen Nationalspieler Marko Arnautovic in ihren Reihen verfügen die Rot-Weißen über eine auch nach europäischen Maßstäben mehr als konkurrenzfähige Mannschaft. Der Routinier soll noch vor dem anstehenden Champions-League-Qualifikationsduell gegen den polnischen Vertreter Lech Posen zum Team stoßen.

Die Verpflichtung des erfahrenen Offensivstrategen stellt für den serbischen Meister zweifellos einen Transfercoup von enormer Tragweite dar.

