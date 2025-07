Arnautovic-Hammer: Inter-Star hat einen neuen Club gefunden

Nach Stationen bei europäischen Topklubs und dem italienischen Meistertitel mit Inter Mailand zieht es Marko Arnautovic zu seiner Herzensmannschaft Roter Stern Belgrad.

Marko Arnautovic steht vor einer emotionalen Rückkehr in den Balkan. Der österreichische Stürmer, der in den vergangenen zehn Jahren zu den prägenden Figuren des europäischen Fußballs zählte, wird seine beeindruckende Karriere bei Roter Stern Belgrad fortsetzen. Für den gebürtigen Wiener geht damit ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung, denn seine Sympathie für die Rot-Weißen hat er selbst während seiner Stationen bei europäischen Topklubs nie verborgen.

Der Weg ins legendäre Marakana-Stadion (Spitzname des Rajko-Mitić-Stadions in Belgrad) als Heimspieler war für Arnautovic ein langer. Seine Karriere führte ihn zunächst von Twente Enschede per Leihe zu Inter Mailand, anschließend zu Werder Bremen, Stoke City und West Ham United. Nach einem Abstecher nach Shanghai kehrte er nach Italien zurück, wo er bei Bologna zum Leistungsträger reifte und sich schließlich den Ruf für eine Rückkehr zu Inter Mailand erarbeitete.

Erfolge mit Inter

Mit den Nerazzurri feierte der Angreifer in der vergangenen Saison den Meistertitel und erreichte das Champions-League-Finale, das allerdings mit einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain endete. Nach diesem sportlichen Höhepunkt folgte die Trennung von Inter, was Spekulationen über seine Zukunft anheizte. Unter anderem wurde der österreichische Nationalspieler mit einer Rückkehr zu Rapid Wien in Verbindung gebracht.

Wechsel nach Belgrad

Wie Mozzart Sport nun berichtet, soll Arnautovic bereits am Montag in Belgrad eintreffen, um einen Zweijahresvertrag bei Roter Stern zu unterzeichnen. Für den serbischen Traditionsverein wäre die Verpflichtung des 35-Jährigen ein bedeutender Coup, nachdem die Verhandlungen mit Dusan Tadic gescheitert waren.

Mit Arnautovic würde Roter Stern doch noch einen namhaften Spieler für die anstehende Champions-League-Saison gewinnen.

Tiefe Verbindung zu Serbien

Arnautovićs besondere Bindung zu Roter Stern erklärt sich durch seine serbischen Wurzeln. Der Offensivspieler besitzt neben der österreichischen auch die serbische Staatsbürgerschaft, was seine emotionale Verbindung zum Verein weiter vertieft. Klub-Geschäftsführer Zvezdan Terzić hatte Arnautović in der Vergangenheit mehrfach als Wunschspieler bezeichnet und betont, dass „die Türen für ihn bei Roter Stern immer offen stehen“.

Bestbezahlter Spieler der Vereinsgeschichte

Der Transfer des 36-jährigen Stürmers hat auch in finanzieller Hinsicht historische Dimensionen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Arnautović mit einem Netto-Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte des serbischen Meisters aufsteigen. Diese außergewöhnliche finanzielle Investition unterstreicht die hohen Erwartungen, die der Verein in den erfahrenen Angreifer setzt.

Für die Champions-League-Ambitionen von Roter Stern könnte die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers, der als einer der besten Mittelstürmer Europas gilt, entscheidend sein. Mit seiner internationalen Erfahrung soll Arnautović das Team in der Königsklasse auf ein neues Niveau heben und gleichzeitig die Verbindung zwischen dem Verein und seinen serbisch-österreichischen Fans stärken.