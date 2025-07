Marakana-Stadion bebt: Arnautovic-Debüt krönt Roter Stern-Gala

Tosender Applaus im Marakana-Stadion: Nach jahrelangem Warten hat Marko Arnautovic endlich sein Debüt für Roter Stern Belgrad gegeben – und gleich einen Sieg gefeiert.

Marko Arnautovic hat sein lang ersehntes Debüt im Trikot von Roter Stern Belgrad gefeiert. Der österreichische Rekordnationalspieler wurde beim souveränen 5:1-Heimsieg des serbischen Meisters gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar in der Champions-League-Qualifikation nach 73 Minuten eingewechselt. Das Marakana-Stadion (offiziell: Rajko-Mitić-Stadion) in der serbischen Hauptstadt empfing den 36-Jährigen mit lautstarken „Marko“-Sprechchören.

Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung bot sich dem Wiener bereits eine erste Tormöglichkeit, die er jedoch ungenutzt ließ. Kurz darauf sorgte Cherif Ndiaye für den fünften Treffer der Gastgeber, die bereits das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden hatten.

Arnautovics Verpflichtung

Die Verpflichtung des ehemaligen Inter-Mailand-Angreifers war erst in der vergangenen Woche am Montag offiziell verkündet worden. Beim jüngsten 7:1-Kantersieg in der Liga gegen OFK Belgrad hatte Arnautovic noch von der Tribüne aus zugeschaut.

Für den Wiener mit serbischen Wurzeln erfüllt sich mit dem Wechsel ein lang gehegter Kindheitstraum. Arnautovic, der fließend Serbisch spricht, hatte in der Vergangenheit mehrfach öffentlich betont, dass er eines Tages für den Traditionsklub auflaufen wolle. Bereits im Vorjahr war ein Transfer im Gespräch, scheiterte damals jedoch noch an den Rahmenbedingungen.

Trainer Vladan Milojevic hatte bereits angekündigt, dass der ÖFB-Routinier in den kommenden Wochen schrittweise mehr Spielzeit erhalten wird.

Besondere Bedeutung für beide Seiten

Die Klubverantwortlichen bezeichneten Arnautovics Wechsel als „emotionales Heimkommen“. Die besondere Wertschätzung für den 36-Jährigen spiegelt sich auch in den Vertragsdetails wider: Mit einem Nettogehalt von 2,5 Millionen Euro pro Jahr erhält Arnautovic den höchstdotierten Vertrag der Klubgeschichte. Zudem ist vorgesehen, dass der Angreifer nach seiner aktiven Karriere eine Funktion im Verein übernehmen soll.

Kommende Aufgaben

In der dritten Qualifikationsrunde zur Königsklasse wartet auf Roter Stern aller Voraussicht nach ein Duell mit Lech Posen. Die Polen haben sich im Hinspiel gegen den isländischen Vertreter Breidablik mit einem klaren 7:1 eine hervorragende Ausgangsposition verschafft und können das Rückspiel am Mittwoch gelassen angehen.

Für Arnautovic und seine Teamkollegen steht zunächst das Auswärtsspiel auf dem Programm, das am 5. oder 6. August ausgetragen wird, bevor am 12. August das Rückspiel ansteht.