Arnautovic-Fieber in Belgrad: 30.000 erwarten sein Marakana-Debüt

Marko Arnautovic steht vor seinem mit Spannung erwarteten Debüt im Trikot von Roter Stern Belgrad. Der österreichische Nationalspieler soll im Rückspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen Lincoln Red Imps aus Gibraltar seinen ersten Einsatz für den serbischen Traditionsklub absolvieren.

Nach seiner Vertragsunterzeichnung kurz vor der Abreise des Teams nach Gibraltar verpasste Arnautovic das Hinspiel. Auch beim Ligaspiel gegen OFK Belgrad am vergangenen Wochenende stand er noch nicht im Kader. Dennoch sorgte der 35-Jährige bereits für emotionale Momente, als er in der Halbzeitpause an die Laufbahn kam und von den Delije-Fans (organisierte Anhängerschaft von Roter Stern Belgrad) begeistert empfangen wurde. Besonders bewegend war der Moment, als die Anhänger dem verstorbenen Sinisa Mihajlovic Tribut zollten.

Marakana-Debüt

Für das Heimspiel im legendären Marakana-Stadion werden rund 30.000 Zuschauer erwartet, die das Debüt des prominentesten Neuzugangs live miterleben wollen. Nach Aussage von Trainer Vladan Milojevic wird Arnautovic voraussichtlich zunächst auf der Bank Platz nehmen und in der zweiten Halbzeit sein Debüt feiern. Der ÖFB-Rekordnationalspieler wird dabei mit der Rückennummer 89 auflaufen – eine Hommage an sein Geburtsjahr 1989.

Fan-Vorfreude

Der Stürmer selbst heizt die Vorfreude zusätzlich an. Auf seinem Instagram-Profil teilte er ein Spielankündigungsplakat mit seiner Abbildung und den Anstoßzeiten für Fans in Serbien und Österreich.

In seiner Heimat wird das Debüt des Teamstars mit besonderem Interesse verfolgt werden. Mit einem Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro netto ist Arnautović der bestbezahlte Spieler in der Geschichte des Klubs. Der 36-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wurde von Klubchef Zvezdan Terzic nicht nur als Publikumsmagnet, sondern auch als wichtige sportliche Verstärkung für das Team bezeichnet.

