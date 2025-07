TV-Skandal: Porno-Doku schockiert Briten – Channel 4 zeigt unzensierte Sex-Szenen

Die 26-jährige Tia Billinger, besser bekannt als Pornodarstellerin Bonnie Blue aus Nottingham, sorgte Anfang des Jänners für Schlagzeilen mit ihrer Behauptung, innerhalb von zwölf Stunden mit über tausend Männern geschlafen zu haben. Für zusätzlichen Wirbel sorgte ihre Aussage, dass sich unter ihren Sexualpartnern auch „kaum volljährige“ Studenten befunden hätten.

Am 29. Juli strahlte der britische Sender Channel 4 die Dokumentation „1000 Männer und ich: Die Geschichte von Bonnie Blue“ aus, die auch explizite Sexszenen enthielt. In einer Stellungnahme gegenüber LADbible verteidigte der Sender die umstrittenen Inhalte: „Die expliziten Szenen sind redaktionell gerechtfertigt und liefern wichtigen Kontext. Das Drehen pornografischer Inhalte ist Bonnies Beruf, und genau darum geht es in diesem Film.“ Man habe die Inhalte zurückhaltend präsentiert und die Zuschauer vorab gewarnt.

Die Ausstrahlung erfolgte nach der Kinderschutzzeit und entspreche den Richtlinien der britischen Medienaufsicht Ofcom (Office of Communications, britische Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Rundfunk).

Umstrittenes Timing

Besonders brisant: Die Dokumentation lief nur wenige Tage nach Inkrafttreten des neuen britischen Online-Sicherheitsgesetzes, das Minderjährige vor pornografischen Inhalten schützen soll. Seit dem 25. Juli müssen die meistbesuchten Pornoportale im Vereinigten Königreich, darunter Branchenriese Pornhub, strenge Alterskontrollen durchführen.

Nutzer müssen nun bestätigen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind, wobei das Alter über Mobilfunknetze und Bankdaten verifiziert wird.

Heftige Reaktionen

In sozialen Medien löste die Ausstrahlung einen Sturm der Entrüstung aus. „Eine Dokumentation über Bonnie Blue um 22 Uhr mit buchstäblich pornografischen Szenen ohne Zensur, nur Tage nach Einführung der Altersüberprüfung – Channel 4, das ist wirklich verrückt“, empörte sich ein Nutzer auf X.

Ein anderer kritisierte: „Bonnie Blue bekommt eine Dokumentation auf Channel 4, die ihren Lebensstil verherrlicht, während wir einen Ausweis brauchen, um Beiträge auf X zu sehen, weil ‚wir die Kinder schützen müssen‘.“ Weitere Kommentare fielen noch deutlicher aus: „Diese Dokumentation über Bonnie Blue ist widerlich. Die Männer, die mit ihr schlafen, sind nicht besser“ und „Mir wird schlecht nach den ersten 15 Minuten.“

Ein Zuschauer bezeichnete die Sendung als „verstörende Erfahrung“ und kritisierte: „Die Männer in dieser Schlange… Keine Tests. Jeder Mann sollte sein eigenes Verhalten ernsthaft überdenken.“

Im Gegensatz zur öffentlich-rechtlichen BBC wird Channel 4 nicht durch Gebühren finanziert und genießt dadurch größere Freiheiten bei der Programmgestaltung.

Britische Fernsehsender dürfen generell zwischen 21 Uhr abends und 5:30 Uhr morgens Inhalte ausstrahlen, die für Kinder ungeeignet sind.

Experten kritisieren Regelungslücke

Britische Medienexperten und Jugendschutzorganisationen sehen in der Ausstrahlung eine bedenkliche Diskrepanz zwischen verschiedenen Regulierungssystemen. Während das neue Online-Sicherheitsgesetz strenge Alterskontrollen für Pornoplattformen vorschreibt, können Fernsehsender wie Channel 4 weiterhin explizite Inhalte nach 21 Uhr ausstrahlen.

Kritiker weisen darauf hin, dass Kinder, die durch die neuen Online-Sperren geschützt werden sollen, nun potenziell im linearen Fernsehen mit ähnlichen Inhalten konfrontiert werden könnten. Dies stelle die Wirksamkeit der parallelen Schutzsysteme grundsätzlich in Frage.

Mehrere britische Tageszeitungen und TV-Kritiker bezeichneten die Dokumentation als „ausbeuterisch“ und „verstörend“. Besonders bemängelt wurde, dass die Sendung explizite Szenen ohne ausreichende kritische Einordnung zeige und damit ein problematisches Signal an junge Zuschauer sende. Die Darstellung suggeriere laut Kommentatoren, dass Pornografie ein risikofreier Lebensstil sei.