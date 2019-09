Favoriten: Polizei verhaftet 7 Drogendealer mitten auf der Straße! (VIDEO)

Beamte der Spezialeinheit zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zerschlugen am Mittwochabend einen Drogendealerring mitten in Wien-Favoriten.

Insgesamt sieben mutmaßliche Drogendealer in Wien-Favoriten wurden am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Alfred-Adler-Straße festgenommen. Dabei wurden auch 260 Gramm Heroin, 850 Gramm Cannabis und eine noch unbestimmte Menge Kokain sichergestellt, heißt es laut der Polizei.

Nachdem die Ermittler den Männern bereits seit einiger Zeit auf der Spur waren, wurde ein Fahrzeug angehalten, in dem sich fünf vermeintliche Drogendealer befanden. Im Zuge der Durchsuchung wurde unter anderem Heroin sichergestellt, schreibt oe24.at.

