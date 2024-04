FC Bayern vergibt Trikotnummer 12 nicht – Das ist der Grund

In der Welt des Fußballs gibt es gewisse Nummern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr vergeben werden. Diese Zahlen haben oft eine spezielle Bedeutung, die über das Spiel selbst hinausgeht. Eine solche Nummer ist die „12“ beim FC Bayern München, die seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr an einen Spieler vergeben wurde.

Im Fußball gibt es eine ungeschriebene Regel, dass bestimmte Nummern nicht vergeben werden. In Italien beispielsweise ist die „88“ tabu, da sie mit der Propaganda des Dritten Reiches in Verbindung gebracht wird. Doch auch in Deutschland gibt es eine solche Nummer, die eine besondere Bedeutung trägt.

Seit 2002 nicht vergeben

Beim FC Bayern München ist die Nummer „12“ seit der Saison 2001/2002 unbesetzt. Der letzte Spieler, der diese Nummer trug, war der kroatische Verteidiger Robert Kovac. Doch seit seinem Weggang wurde die „12“ nicht mehr vergeben.

Doch warum ist das so? Die Antwort liegt in der besonderen Bedeutung, die diese Nummer für den Verein hat. In der Fußballwelt wird oft vom „12. Mann“ gesprochen, wenn man die Fans und ihre Unterstützung für die Mannschaft meint. Bei den Bayern ist dies nicht anders. Die „12“ steht für die Fans, die den Verein bei jedem Spiel unterstützen und somit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten.

Berni, das Maskottchen

Die einzige Figur, die diese Nummer seitdem trägt, ist Berni, das Maskottchen des FC Bayern. Dies unterstreicht nochmals die besondere Bedeutung der „12“ für den Verein und seine Fans.

Die unvergebene Nummer „12“ beim FC Bayern ist somit nicht nur ein Teil der Vereinsgeschichte, sondern auch ein Symbol für die enge Verbindung zwischen den Fans und der Mannschaft. Sie zeigt auf, dass der Fußball mehr ist als nur ein Spiel – er ist eine Gemeinschaft, in der jeder Einzelne zählt.