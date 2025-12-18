Feiertags-Falle an der Grenze: Strenge Limits für Bosnien-Heimkehrer

Wer die Feiertage in Bosnien-Herzegowina verbringt, sollte die Einfuhrbestimmungen kennen. Strenge Limits für Lebensmittel, Alkohol und Bargeld können den Grenzübertritt komplizieren.

Vor den Feiertagen ist an den Grenzen zwischen Bosnien-Herzegowina und der EU mit erhöhtem Reiseverkehr zu rechnen. Für alle, die in dieser Zeit unterwegs sind, lohnt sich ein genauer Blick auf die geltenden Einfuhrbestimmungen, um unangenehme Überraschungen beim Grenzübertritt zu vermeiden.

Die Behörde für indirekte Besteuerung in Bosnien-Herzegowina hat die aktuellen Regelungen veröffentlicht: Demnach dürfen Reisende persönliche Sendungen mit Fleisch- und Milchprodukten aus bestimmten Ländern einführen – allerdings nur in begrenzten Mengen. Auch bei Fischprodukten gelten klare Obergrenzen, die unbedingt eingehalten werden sollten.

Sonderregelungen für Familien

Für Familien mit Kleinkindern gibt es Sonderregelungen: Milchpulver für Säuglinge darf mitgeführt werden, unterliegt jedoch ebenfalls Mengenbeschränkungen. Gleiches gilt für spezielle Nahrungsmittel, die aus medizinischen Gründen benötigt werden. Wer Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse im kleinen Umfang transportieren möchte, kann dies ohne zusätzliche Pflanzengesundheitskontrolle tun.

Bei alkoholischen Getränken und Tabakwaren sollten Reisende die festgelegten Einfuhrlimits beachten. Medikamente dürfen für den persönlichen Bedarf mitgeführt werden, sofern die entsprechende medizinische Dokumentation vorliegt. Wichtig ist: Wer mehr als 10.000 Euro in bar mitführt, muss dies deklarieren.