Wut-Rede des Spar-Chefs: “Shrinkflation ist Betrug an Kunden

Der Spar-Chef Hans K. Reisch zeigt sich überzeugt, dass die Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Lebensmittelpreise wirkungslos bleiben werden. Besonders die neu verordnete Preisauszeichnung geht seiner Ansicht nach deutlich zu weit. Im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Shrinkflation (Produktverkleinerung bei gleichem Preis) sieht er den Handel zu Unrecht in der Verantwortung. Reisch äußert sich zu Marktdynamiken und den Details der Umsetzung.

Bürokratische Hürden

Mit sichtlicher Frustration demonstriert Spar-Vorstand Hans K. Reisch den minimalen Unterschied: Von bisher drei auf künftig 3,5 Millimeter soll die Schriftgröße für Grundpreisangaben auf Lebensmittelverpackungen anwachsen – eine Vorgabe der Regierung. Für Reisch ist diese Regelung völlig widersinnig. Er bezeichnet das politische Versprechen des Bürokratieabbaus als inhaltsleere Floskel und fordert einen Staatssekretär, der tatsächlich Kompetenz in diesem Bereich mitbringt.

