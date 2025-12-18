So brutal soll der Sohn die Hollywood-Legende und seine Mutter getötet haben

Schockierende Wende im Todesfall des Hollywood-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele: Ihr eigener Sohn Nick steht unter Mordverdacht und muss sich vor Gericht verantworten.

Der Filmemacher Rob Reiner, bekannt für Klassiker wie „Harry und Sally”, „Misery” und „Eine Frage der Ehre”, wurde im Alter von 78 Jahren tot aufgefunden. Seine Gattin Michele, 70, die als Fotografin tätig war, kam laut Staatsanwaltschaft ebenfalls ums Leben. Das Ehepaar, das seit 1989 verheiratet war, hinterlässt drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Der Regisseur hatte zudem die Tochter seiner Ex-Frau Penny Marshall adoptiert.

Am Sonntag entdeckten Polizeibeamte die leblosen Körper von Rob und Michele Reiner in ihrem Schlafzimmer im Stadtteil Brentwood in Los Angeles. Medienberichten aus den USA zufolge wiesen die Opfer durchgeschnittene Kehlen auf und es wurde viel Blut am Tatort gefunden. Sechs Stunden nach dem Fund nahmen die Behörden den 32-jährigen Sohn des Paares, Nick Reiner, fest.

Sohn vor Gericht

Bei seiner ersten Gerichtsanhörung am Mittwoch trug Nick Reiner laut Gerichtszeichnungen eine blaue Schutzweste zur Suizidprävention. Wie US-Medien übereinstimmend meldeten, äußerte er sich nicht zur Schuldfrage. Sein Verteidiger Alan Jackson erklärte, dafür sei es „zu früh”. Der nächste Gerichtstermin wurde für den 7. Jänner angesetzt.

Der Anwalt verwies auf „sehr komplexe und ernsthafte Herausforderungen” im Zusammenhang mit dem Fall und appellierte an Öffentlichkeit und Medien, von vorschnellen Urteilen abzusehen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 32-Jährigen Anklage wegen zweifachen Mordes erhoben. Bei einer Verurteilung könnte er lebenslang inhaftiert werden oder sogar die Todesstrafe erhalten.

Familie trauert

„Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Augenblick des Tages fühlen. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde”, erklärten Jake und Romy Reiner in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und ihre Eltern für „die unglaublichen Leben, die sie gelebt haben, und die Liebe, sie gegeben haben, in Erinnerung” zu behalten.

Die Gerichtsmedizin in Los Angeles bestätigte, dass der „Harry und Sally”-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele an multiplen Stichverletzungen starben. Laut mehreren US-Medien, die sich auf den Obduktionsbericht beziehen, erlagen beide den Verletzungen, die durch einen scharfen Gegenstand verursacht wurden.

Der Fall wurde offiziell als Tötungsdelikt eingestuft.