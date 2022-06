Nach Fernwärme-Preisschock: Ludwig will Energieunterstützung aufstocken

Wie KOSMO berichtete, ist Wien Energie gerade dabei eine satte Preisanpassung bei der Fernwärme durchzusetzen.

Hierbei geht es um eine Erhöhung der Preis für Heizung und Warmwasser um etwa 90 Prozent. Beinahe eine Verdoppelung. Der amtliche Preisbescheid wurde eingebracht und muss nun geprüft werden.

Fernwärme-Unterstützungs-Paket

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien, hat auf Twitter angekündigt, Finanzstadtrat Peter Hanke beauftragt zu haben ein umfassendes Fernwärme-Unterstützungs-Paket auszuarbeiten. Damit will Ludwig “die zusätzliche Kostenbelastung von FernwärmebezieherInnen weitgehend” abfedern.

Rechtliche Prüfung noch notwendig

Das Paket soll nächste Woche fertig gestellt werden. Eine eingehende rechtliche Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen muss allerdings auch noch ausgearbeitet werden.

Einkommensschwache Personen

Einkommensschwache Personen sollen im Zuge der Energieteuerung zusätzlich unterstützt werden. Dabei soll ein Energieunterstützungspaket im nächsten Landtag beschlossen werden. Damit sollen Ende Juni etwa 260.000 finanzschwache Haushalte 200 Euro direkt auf ihr Konto erhalten. Ohne Antrag, ohne Wartezeit.

Tropfen auf den heißen Stein

Eine Beispielrechnung soll den Preisanstieg verdeutlichen: eine 70 Quadratmeter Wohnung hat in etwa einen Teilbetrag von bis zu 140 Euro zwei-monatlich an Wien Energie zu zahlen. Damit werden Warmwasser und die Heizung bezahlt. Der Strom ist hier noch nicht inkludiert. Die Jahresendabrechnung schlägt in unserem Beispiel mit 120 Euro zu gute. Laut Preissteigerung wären die Teilbeträge im nächsten Jahr mit 266 Euro zu bemessen. Bei der Jahresendabrechnung für 2023 ist dann mit 228 Euro zu rechnen.

Eine enorme Belastung für etwa 447.800 Wien Energie Kunden. Trotz der wohl gemeinten Unterstützungspakete die geschnürt werden sollen, kann eine so plötzliche und enorme Preissteigerung nicht von allen getragen werden. In wie weit Hankes Paket greifen wird ist fraglich.