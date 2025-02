Feuer in Wiener Wohnhaus: Leiche im Keller entdeckt

Ein Feuer in einem Wiener Mehrparteienhaus forderte ein Todesopfer. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der Person laufen.

Am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr brach in einem Mehrparteienhaus im Wiener Bezirk Brigittenau ein Feuer aus. Während die Wiener Berufsfeuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, stießen die Einsatzkräfte im Keller des Gebäudes auf eine leblose Person. Bisher konnte die Identität der verstorbenen Person noch nicht festgestellt werden.

Lesen Sie auch: Afghane ohne Pass und Ticket auf Flugzeugtoilette entdecktEin afghanischer Staatsbürger gelang ohne Reisedokumente an Bord eines Flugzeugs nach China. Der Vorfall deckt Sicherheitslücken am Flughafen Wien auf.

Afghane ohne Pass und Ticket auf Flugzeugtoilette entdecktEin afghanischer Staatsbürger gelang ohne Reisedokumente an Bord eines Flugzeugs nach China. Der Vorfall deckt Sicherheitslücken am Flughafen Wien auf. Baby mit Kopfverletzungen: Eltern unter VerdachtIn Niederösterreich sorgt der Fall eines schwer verletzten Säuglings mit Verdacht auf Schütteltrauma für Aufsehen. Die Eltern sind wegen schwerer

Baby mit Kopfverletzungen: Eltern unter VerdachtIn Niederösterreich sorgt der Fall eines schwer verletzten Säuglings mit Verdacht auf Schütteltrauma für Aufsehen. Die Eltern sind wegen schwerer Messer-Angriff auf Taxler: Polizei jagt flüchtigen TäterEin Unbekannter bedrohte einen Taxifahrer mit einem Messer am Wiener Praterstern und verletzte ihn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ermittlungen eingeleitet

Das Landeskriminalamt Wien, insbesondere die Gruppe Brand, hat die Ermittlungen aufgenommen, um sowohl die Todesumstände als auch die Brandursache zu klären.