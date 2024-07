Feuerinferno in Linzer Uni: Stadt in Atem!

Am frühen Montagmorgen brach in einem Raum der Kunstuniversität Linz ein Feuer aus, das für spektakuläre Szenen in der Innenstadt sorgte. Augenzeugenberichten zufolge schlugen bereits vor 06:30 Uhr schwarze, dichte Rauchwolken aus den Fenstern der Bildungseinrichtung, wobei das Feuer schnell zum Mittelpunkt großes Aufsehens wurde.

Die rasche Reaktion der Feuerwehr

Binnen Minuten traf die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ein. Erste Berichte deuten darauf hin, dass ein Kabelbrand den Alarm ausgelöst haben könnte. Die genaue Ursache des Feuers sowie das Ausmaß möglicher Verletzungen oder Sachschäden waren in den ersten Stunden nach Ausbruch noch nicht geklärt.

Frühere Zwischenfälle und Folgen für die Stromversorgung

Dies ist nicht der erste Vorfall, der die Linzer Kunstuni in Atem hält. Erst am vergangenen Freitag hatte ein Brand in einer Starkstromanlage der Hochschule einen erheblichen Stromausfall im Stadtzentrum zur Folge. Um die Sicherheit zu gewährleisten, musste damals ebenso wie am Montag das gesamte Stromnetz der Innenstadt vorübergehend abgeschaltet werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen führte.

Die Ereignisse in der Linzer Kunstuni wirken sich sowohl auf die Sicherheit der Bildungseinrichtungen als auch auf die Infrastruktur der Stadt aus. Während die Untersuchungen zum aktuellen Brandfall weitergehen, wird die schnelle Wiederherstellung des regulären Betriebs angestrebt.