Feuerwehrmann zündet Scheune an: „Ich lösche gerne“ (FOTOS)

Teile diesen Beitrag:







Einem 28-Jährigen aus dem Weinviertel wird mehrfache Brandstiftung vorgeworfen. Das skurrile daran: Er ist Feuerwehrmann und wollte damit die Einsatzhäufigkeit seiner Heimatwehr erhöhen!

In Korneuburg hat das Landeskriminalamt einen mutmaßlichen Brandstifter ausgeforscht. Der Niederösterreicher, der in wenigen Tagen seinen 29. Geburtstag feiert, soll zuletzt erst am 28. Juli für einen Großbrand in Kleinwilfersdorf gesorgt haben.

Lesen Sie auch: Der Smart Home Boom — Der Markt wächst rasant Der Absatz von Smart-Home-Artikeln stieg im Jahr 2018 um mehr als 37 Prozent. 2019 wurden bereits mehr als 168 Millionen smarte Geräte verkauft. Besonders beliebt sind Sprachassistenten, Smart-TVs, intelligente Überwachungskameras sowie kleinere Haushaltsgeräte.

Die Kleingemeinde liegt im gleichen Bundesland und ist mit Bedacht ausgewählt, denn der Verdächtige hat ein besonderes Motiv. Laut „Kronen Zeitung“ soll die Staatsanwaltschaft den Mann bereits in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert haben. Dort soll er sich geständig gezeigt haben und erklärt haben: „Ich lösche gerne“…

Da er die Einsatzhäufigkeit seines Teams erhöhen wollte, soll er angefangen haben Container und Scheunen in Brand zu setzen.

Mehr Informationen und das erschreckende Foto der Scheune findet ihr auf der folgenden Seite!