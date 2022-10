Filmpremiere: “Ala je lep ovaj svet”  

Am Freitag, 21. Oktober findet im Cineplexx Millennium City die Filmpremiere für “Ala je lep ovaj svet” statt.

Bei der Filmpremiere werden auch Schauspielerin Anđelka Prpić und Schauspieler sowie Drehbuchautor Andrej Šepetkovski anwesend sein.

Nach der offiziellen Premiere in Wien läuft der Film weiterhin im regulären Repertoire von Cineplexx Millennium City, Donau Zentrum und Lugner City Kino. Das österreichische Publikum hat die Möglichkeit, den Film „Ala je lep ovaj svet“ am Sonntag, 23. Oktober, landesweit in den Cineplexx-Kinos zu sehen.

Der Film wird außerdem am 30. Oktober in ausgewählten Kinos in Deutschland, der Schweiz sowie in Tschechien und Malta gezeigt.

Handlung

Der Film folgt der Geschichte von Ljubiša, einem Engel, dessen Aufgabe es ist, Menschen zusammenzubringen. In seinem Geschäft war er lange Zeit erfolglos. Dieses Mal muss er, Bata, einen nicht etablierten und frustrierten Filmregisseur und Una Lazarevic, die berühmteste Fernsehmoderatorin und oberflächlichen Megastar zusammenzubringen. Ljubiša schafft Umstände, die sie zusammenbringen würden, aber die Dinge laufen nicht immer so einfach, wie wir es uns vorstellen.

(Foto: zVg.)

Die Hauptrollen spielen Andjelka Prpic und Andrija Kuzmanovic, mit Nikola Pejakovic, Andrej Sepetkovski, Anica Dobra, Branko Vidakovic, Branka Pujic, Tihomir Stanic, Andrija Milosevic und vielen anderen.

Österreich Premiere: “Ala je lep ovaj svet” Freitag, 21. Oktober 2022 um 19:30 Uhr

Cineplexx Millennium City

Millenium Tower

Wehlistraße 66

1200 Wien