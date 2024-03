FIX: Neue Services in Apotheken und längere Öffnungszeiten

Der Nationalratsbeschluss aus der Vorwoche ebnet den Weg für ein erweitertes Dienstleistungsportfolio, das unter anderem Blutzucker- und Cholesterinmessungen sowie Impftiter-Analysen umfasst. Diese Neuerungen markieren laut Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer, einen bedeutenden Meilenstein.

„Das ist der Start für unser neues Dienstleistungsportfolio“, erklärte Mursch-Edlmayr mit sichtbarer Freude auf der zehnten Apothekertagung in Schladming. „Das jahrelange Ringen um die Apothekengesetznovelle hat ein gutes Ende gefunden. Das ist nicht nur ein wichtiger Schritt, es ist ein Meilenstein“, fügte sie hinzu.

Testmöglichkeiten

Die neuen Dienstleistungen sollen die Rolle der Apotheken im Gesundheitssystem stärken und den Patienten einen umfassenderen Service bieten. „Wir haben Testmöglichkeiten, wir können in der Befundung dem Arzt wichtige Informationen liefern“, gab Mursch-Edlmayr einen Ausblick auf die zukünftigen Möglichkeiten.

Auch Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Apothekerkammer, betonte die Bedeutung der neuen Aufgaben: „Wir wissen, dass wir da noch einige Aufgaben zu machen haben. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir da haben.“

Die Umsetzung der neuen Dienstleistungen ist bereits in vollem Gange. Auf der Fortbildungstagung der Österreichischen Apothekerkammer in Schladming, die am Sonntagnachmittag eröffnet wurde und bis Mittwoch dauert, werden unter anderem Testgeräte und -systeme vorgestellt. Mit fast 700 Teilnehmern ist die Tagung erstmals ausgebucht.

Erweiterte Öffnungszeiten

Die Apothekengesetznovelle bringt aber nicht nur neue Dienstleistungen mit sich, sondern auch erweiterte Öffnungszeiten. Apotheken dürfen künftig bis zu 72 Stunden pro Woche geöffnet haben, statt wie bisher 48 Stunden. Außerdem wird es ihnen ermöglicht, in ländlichen Regionen, in denen es keine Apotheke gibt, Abgabestellen für Medikamente einzurichten.

Doch trotz der Freude über den Nationalratsbeschluss und die neuen Möglichkeiten betont Mursch-Edlmayr, dass die Arbeit hier nicht endet: „Wir ruhen uns jetzt nicht aus auf dieser Apothekengesetznovelle.“ Es bleibt also spannend, welche Neuerungen die Zukunft noch für die österreichischen Apotheken bereithält.