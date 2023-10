Vitamin-D-Mangel im Winter: Kostenlose Tests und Beratung in Apotheken

Besiegen Sie den Winterblues und stärken Sie Ihre Gesundheit. Kostenlose Vitamin-D-Tests und Expertenberatung in Apotheken zwischen 13. bis 18. November 2023!

Vitamin D ist lebensnotwendig, doch in der dunklen Jahreszeit droht ein Mangel. Symptome wie erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, Muskelschmerzen und Haarausfall könnten auf eine Unterversorgung hinweisen. In der Zeit vom 13. bis 18. November 2023 führt das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz in seinen Apotheken eine Aktionswoche durch. Dabei stehen kostenlose Tests und Beratungen zur Verfügung, um den Vitamin-D-Status zu klären und möglichen Mangel gezielt zu behandeln.

Immunsystem

Vitamin D, ein fettlösliches Vitamin, ist entscheidend für Knochen und Zähne, unterstützt das Immunsystem und kann vor Atemwegsinfektionen schützen. Gerade im Herbst und Winter mangelt es oft an diesem Vitamin, da es in der Nahrung begrenzt vorkommt und der Körper es hauptsächlich unter Sonneneinstrahlung bildet, was in lichtarmen Jahreszeiten eine ausreichende Versorgung erschwert. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, betont die Bedeutung der Aktionswoche und der kostenlosen Tests.

Mangel an Vitamin D

Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel kann zu Symptomen wie Haarausfall, Infektanfälligkeit, Muskelschwäche und gestörter Knochenmineralisation führen. Besonders für ältere Menschen ist eine ausreichende Versorgung entscheidend, um das Risiko von Knochenbrüchen, Kraftverlust und Mobilitätsproblemen zu minimieren. Die Aktionswoche bietet die Möglichkeit, den individuellen Vitamin-D-Status zu erfahren und gezielte Therapiemaßnahmen zu ergreifen, falls erforderlich.

Termine und Apotheken

In der Zeit vom 13. bis 18. November 2023 sind Interessierte dazu eingeladen, sich in den Apotheken des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz über Vitamin D zu informieren und einen Selbsttest durchzuführen. Apothekerinnen und Apotheker stehen für fundierte Beratungen zur Verfügung und verweisen bei auffälligen Ergebnissen auf weiterführende ärztliche Abklärung. Diese Aktionswoche erweitert das Leistungsangebot des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, das eine enge Verknüpfung von Arzt und Apotheke bietet und verschiedene Gesundheitsdienstleistungen einschließt.

Interessierte können auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at die nächstgelegene Apotheke finden, Informationen zum Angebot abrufen und Kontakt aufnehmen.

Apotheken:

Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

Rotunden Apotheke, Ausstellungsstraße 53, 1020 Wien

Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

Apotheke zur Kettenbrücke, Kettenbrückengasse 23, 1050 Wien

Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

Josefinen Apotheke, Sechsschimmelgasse 17, 1090 Wien

Wienerberg Apotheke, Tesarekplatz 1, 1100 Wien

Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Str. 139, 1130 Wien

Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

Adler Apotheke, Kirchstetterngasse 36, 1160 Wien

Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

St. Martin Apotheke, Jörgerstraße 24, EKZ, 1170 Wien

Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

Apotheke zur guten Hoffnung, Rathstraße 16, 1190 Wien

Billroth-Apotheke, Billrothstraße 39, 1190 Wien

Citygate Apotheke, Wagramer Straße 195/47, 1210 Wien

Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Apotheke zum Löwen von Aspern, Groß-Enzersdorfer Straße 4a, 1220 Wien

Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Apotheke Mistelbach, Hauptplatz 36, 2130 Mistelbach

Weitere Informationen sind auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at verfügbar.