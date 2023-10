Ewige Ruhestätten berühmter Persönlichkeiten sind im Laufe der Jahrhunderte zu Orten tiefer Bedeutung und Respekt geworden. Sie haben schon immer die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen, sei es von Historikern, Künstlern, Fans oder einfachen Reisenden.

Diese Orte repräsentieren nicht nur die letzte Ruhestätte einiger der wichtigsten Figuren der Geschichte, sondern zeugen auch von dem anhaltenden Einfluss, den diese Persönlichkeiten auf die Welt hatten. Eine tief verwurzelte Tradition des Respekts gegenüber den Verstorbenen spiegelt das menschliche Bedürfnis wider, sich zu erinnern, Tribut zu zollen und Dankbarkeit gegenüber denen auszudrücken, die uns verlassen haben. Und obwohl jede Kultur, Nation und Religion ihre eigenen spezifischen Bräuche und Rituale im Zusammenhang mit dem Tod hat, gibt es ein universelles Bedürfnis, die Verstorbenen mit Respekt, Liebe und Würde zu verabschieden.

In der modernen Zeit werden die Gräber berühmter Persönlichkeiten oft zu mehr als nur Orten, um Tribut zu zollen. Sie werden zu Pilgerstätten, Touristenattraktionen und Inspirationsquellen. Fans, Touristen und Neugierige kommen aus aller Welt, um den Verstorbenen ihre Aufwartung zu machen und mehr über das Leben und Erbe dieser Ikonen zu erfahren.

Hier sind einige Gräber berühmter Persönlichkeiten, die zu besonderen Touristenattraktionen geworden sind:

Prinzessin Diana

Ihr Tod erschütterte die Welt, und ihr Grab auf dem Familiengut Althorp wurde zu einem Heiligtum, zu dem viele kommen, um der „Prinzessin des Volkes“ ihren Respekt zu erweisen.

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Elvis Presley

Das Grabmal des Königs des Rock’n’Roll, dessen Heimat Graceland zu einer Mekka für Fans geworden ist. Dort, wo sie die Präsenz der Legende spüren und mehr über sein Leben und seine Karriere erfahren können.

Foto: iStock

Marilyn Monroe

Ein Symbol für Schönheit und Talent. Monroes Grab ist zu einem Ort geworden, an dem Fans Blumen, Küsse und Liebesbotschaften hinterlassen.

Foto: EPA/MICHAEL NELSON

Frida Kahlo

Ihr Blaues Haus ist nicht nur ein Museum, sondern auch ein Ort, an dem Besucher den Geist dieser außergewöhnlichen Künstlerin spüren und mehr über ihr Leben und Werk erfahren können.

Foto:EPA-EFE/Carlos Ortega

William Shakespeare

Der große Schriftsteller, dessen Grab in Stratford zu einem Ort geworden ist, an dem Literaturliebhaber einem der größten Autoren aller Zeiten ihre Ehre erweisen.

Foto: iStock

