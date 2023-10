Trauersymbol durch die Jahrhunderte: Das Tragen von Schwarz

Das Tragen von Schwarz, das traditionell mit dem Ausdruck von Trauer und Leid verbunden ist, stellt eine tief verwurzelte Tradition in vielen Kulturen dar. Während Schwarz allgemein anerkannt ist, variiert seine Herkunft und Bedeutung von einer Kultur zur anderen.

Die schwarze Kleidung als Ausdruck der Trauer hat ihre Wurzeln bereits in der Zeit des Römischen Reiches, als Trauernde eine dunkle Toga namens ‚toga pula‘ trugen. Diese Tradition wurde später in der britischen Gesellschaft, insbesondere unter der Aristokratie, übernommen. Es war damals üblich, dass Witwen ein Jahr lang nach dem Verlust ihres Ehemannes Schwarz trugen, während Farben wie Violett und Grau für die ‚Halbtrauer‘-Periode reserviert waren. Mit der industriellen Revolution wurde Schwarz weltweit zum Symbol der Trauer, von den USA bis nach Australien.

Die Farben der Trauer in verschiedenen Kulturen

Während die schwarze Farbe der Trauer tief in der christlichen Tradition verwurzelt ist, wählen einige Kulturen und Religionen unterschiedliche Farben, um Trauer auszudrücken. Im Buddhismus und Hinduismus ist Weiß die Farbe der Trauer, während in Ländern wie Äthiopien und Mexiko Gelb die Farbe der Trauer symbolisiert. In Thailand ist Violett den Witwen vorbehalten, die ihre verstorbenen Ehemänner betrauern, während in Südkorea Blau die Farbe der Trauer ist.

Unter Christen ist schwarze Kleidung ein traditioneller Ausdruck der Trauer. Frauen tragen oft ein schwarzes Kopftuch als Teil der traditionellen Kleidung, während Männer schwarze Hemden tragen. Diese Tradition kann 40 Tage dauern, obwohl einige den Zeitraum des Tragens von Schwarz bis zum Jahrestag des Todes ihres geliebten Menschen verlängern, und einige tragen es sogar bis ans Ende ihres Lebens.

Unabhängig von kulturellen und historischen Unterschieden ist das Tragen von Schwarz und anderen Farben als Ausdruck der Trauer ein universeller menschlicher Brauch. Die Kleidung, die wir tragen, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, ist nicht nur eine Form des Respekts gegenüber dem Verstorbenen, sondern auch eine Möglichkeit, unsere Trauer auszudrücken und uns selbst bei der Bewältigung des Trauerprozesses zu helfen.

