Rätselhafter Mord an Schulwart: 30.000 Euro Belohnung für Hinweise

Vor gut 18 Monaten erschütterte ein grausames Verbrechen den Wiener Bezirk Simmering. Der Schulwart einer lokalen Volksschule wurde brutal ermordet und bis heute fehlt von seinem Mörder jede Spur. Nun setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung und bietet eine Belohnung von 30.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Die Tragödie nahm ihren Lauf am Morgen des 28. März 2022. Die Direktorin der Volksschule Höfftgasse fand den leblosen Körper des Schulwartes in einer Abstellkammer. Die erschreckende Diagnose: 15 Messerstiche. Seit diesem Tag ist die Suche nach dem Täter in vollem Gange, doch bisher ohne Erfolg.

Die Hinterbliebenen des Opfers, darunter seine Witwe und sein Schwager, hoffen indes auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Wir hoffen, dass es einen Mitwisser gibt. Oder jemand einen Verdacht hat und damit zur Polizei geht“, äußert die Witwe gegenüber ORF-Moderator Patrick Budgen. Sie glaubt, dass die Wahrheit für alle Beteiligten Erleichterung bringen würde: „Ich denke, mit so etwas kann man auch sehr schwer leben“.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf einen jungen Mann, der am Morgen des Mordes gegen 6.20 Uhr das Schulgelände hastig in Richtung Muhrhoferweg verließ. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst soll es sich um eine ‚männliche Person mit schlanker Statur‘ handeln. ‚Der Mann war ungefähr zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Er trug eine dunkle Hose und vermutlich einen dunklen Hoodie mit Kapuze‘, so Fürst. Auch eine FFP2-Maske soll der Unbekannte getragen haben.

30.000 Euro Belohnung

Bisherige Ermittlungen, einschließlich der Analyse von DNA-Spuren und einer neben dem Opfer gefundenen rosa Plastikperle, brachten keine entscheidenden Erkenntnisse. Auch der Schlüssel des Schulwartes fehlt seither.

Wer Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Schlüssels geben kann, wird gebeten, sich an jede Polizeidienststelle oder telefonisch unter der Nummer 01-31310/33110 zu melden. Es besteht die Hoffnung, dass die ausgelobte Belohnung von 30.000 Euro mögliche Mitwisser oder Zeugen dazu bewegt, ihr Schweigen zu brechen und zur Aufklärung dieses rätselhaften Falls beizutragen.