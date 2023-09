Mutter lässt Kinder allein: Vernachlässigung führt zu Anklage

Drei Kinder, das älteste 15 Jahre alt, wurden Anfang Januar in einem Dorf in Istrien vier Tage lang allein gelassen. Ihre Mutter hatte sich entschieden, ihren Partner zu seiner kranken Mutter zu begleiten und ließ ihre Kinder in einem kalten, dunklen Haus zurück. Die Behörden griffen ein, als sie von der Situation erfuhren, und die Mutter wurde wegen Vernachlässigung angeklagt.

In einem beschaulichen Dorf in Istrien erlebten drei Geschwister zu Beginn des neuen Jahres Momente, die sie vermutlich ihr Leben lang nicht vergessen werden. Während ihre Mutter beschloss, ihren Lebensgefährten zu seiner erkrankten Mutter nach Slawonien zu begleiten, blieben die Kinder, von denen das älteste 15 Jahre alt ist, zwischen dem 1. und 4. Januar allein zuhause.

Obwohl die Mutter beabsichtigt hatte, am 4. Januar heimzukehren, änderten ein Anruf vom Sozialamt und die daraus resultierende Inobhutnahme ihrer Kinder ihre Pläne. Erst am 9. Januar kehrte sie zurück. Sie fand ihr Haus leer vor, die Behörden hatten die Kinder bereits in ihre Obhut genommen.

Die Bedingungen, unter denen die Kinder zurückgelassen wurden, waren alles andere als ideal. Das Haus war kalt und dunkel, ein Teil des Raumes war mit Wasser überschwemmt und ein Verlängerungskabel lag auf dem Boden, damit die Kinder eine Heizung nutzen konnten. Als die Behörden das Haus betraten, fanden sie die drei Kinder, die nebeneinander direkt an der Tür standen. Sie waren allein, frierend und in der Hoffnung, dass ihre Mutter bald zurückkehren würde.

Anklage wegen Vernachlässigung

Die Kinder erzählten den Behörden, dass sie das neue Jahr mit ihrer Mutter und ihrem Freund gefeiert hatten. Nach der Feier waren die Erwachsenen verreist und hatten den Kindern Essen und Anweisungen zur Benutzung des Ofens hinterlassen. Die Tage verbrachten sie im Zimmer und spielten Spiele.

Die Mutter wurde wegen Vernachlässigung angeklagt. Laut einem Experten leidet sie an einer Persönlichkeitsstörung. Die Staatsanwaltschaft fordert eine teilweise bedingte Strafe von 18 Monaten, von denen sie sechs Monate im Gefängnis verbringen müsste. Zudem soll sie ein Jahr lang eine Familienberatungsstelle besuchen. Die Mutter hat ihre Schuld eingestanden und erklärt, dass sie in Panik wegen des Gesundheitszustands der Mutter ihres Partners gehandelt habe.

Sie hatte niemanden, dem sie ihre Kinder anvertrauen konnte und versuchte, ihre Schuld zu mindern, indem sie sagte, dass sie eine Freundin gebeten hatte, auf die Kinder aufzupassen. Diese hatte jedoch abgelehnt und sie gewarnt, dass sie das Gesetz bricht.