FIX: Regierung stoppt Familiennachzug „per sofort“

Österreichs neue Regierung steht vor gewaltigen Herausforderungen: Ein Budgetdefizit trifft auf ambitionierte Projekte. Kanzler Stocker und Vizekanzler Babler wollen gemeinsam handeln.

Österreich hat eine neue politische Führung, die mit einem bedeutenden Budgetdefizit konfrontiert ist und gleichzeitig ambitionierte Projekte umsetzen möchte. Die Koalition, bestehend aus ÖVP-Kanzler Christian Stocker, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, tritt unter dem Motto „Gemeinsam das Richtige tun“ an, wie in einem Interview mit ORF-Moderatoren Susanne Schnabl und Armin Wolf erläutert wurde.

Reaktionen auf die neue Regierungskonstellation sind vielfältig. Stocker betonte, dass die Bevölkerung keine Neuwahlen wünsche, sondern eine handlungsfähige Regierung bevorzuge. Er sieht sich als Kanzler für alle Österreicher und nicht nur für die Wähler seiner Partei. Meinl-Reisinger sieht in ihrem Ministerium großes Potenzial und ist bereit, sich weiterzuentwickeln. Sie bedauert, dass die Österreicher sich so lange gedulden mussten: „Was lange währt, wird endlich gut. Was Anfang Jänner noch nicht möglich war, sei jetzt möglich, denn die Parameter seien andere: „Herbert Kickl ist krachend gescheitert.“ Babler hingegen warnt vor der Gefahr, die von Herbert Kickl als möglichem Bundeskanzler ausgehen könnte.

Herausforderungen und Positionen

Die politische Dynamik wird auch durch die außenpolitische Position Österreichs beeinflusst. Babler betont die Wichtigkeit der Neutralität, während Meinl-Reisinger die europäische Solidarität hervorhebt und die Bedeutung des Ukraine-Kriegs für Österreichs Sicherheit unterstreicht. Stocker verteidigt Investitionen in die Verteidigung, unabhängig von der Neutralität, und verweist auf das europäische Luftverteidigungssystem Sky Shield.

Im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen erklärte Stocker, dass ein weiteres Sparpaket oder neue Steuern derzeit nicht geplant seien. Dennoch sei bei neuen finanziellen Entwicklungen eine Diskussion notwendig. Babler ergänzte, dass die aktuellen Maßnahmen ambitioniert seien und bei Bedarf gemeinsam überdacht würden.

Sofortige Aussetzung des Familiennachzugs

Die Ampel-Koalition plant, den Familiennachzug von Migranten sofort auf null zu stellen. Kanzler Stocker betonte, dass dies rechtlich möglich sein müsse. „Wir setzen den Familiennachzug vorübergehend mit sofortiger Wirkung aus. Sofort heißt jetzt“, erklärte er. Die Maßnahme sei notwendig, da eine unkontrollierte Zuwanderung die Systeme, insbesondere im Bildungsbereich, überlaste. Stocker wies darauf hin, dass eine europäische Regelung möglicherweise erforderlich sei, um langfristige Lösungen zu schaffen.

Laut Kanzler sei es wichtig, dass die bereits in Österreich lebenden Menschen erfolgreich in das Bildungssystem integriert werden. „Sie erleben das tagtäglich, dass es nicht funktioniert“, erklärte er. Den Menschen könne man nicht vorgaukeln, dass die Situation problemlos sei. Eine Überlastung des Bildungs- und Integrationssystems schade sowohl den Migranten als auch den in Österreich lebenden Menschen. Daher müsse man pragmatische Lösungen finden, um eine Überforderung der Strukturen zu vermeiden.

Fokus auf Integration und Arbeitsmarkt

Neben der Begrenzung des Familiennachzugs betonte Babler die Bedeutung von Integrationsmaßnahmen. Er forderte, dass Migranten möglichst schnell in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. „Menschen, die nach Österreich kommen, sollen Steuern zahlen und nicht Steuern kosten“, sagte er. Eine erfolgreiche Integration sei entscheidend, um wirtschaftliche und soziale Stabilität zu gewährleisten. Nur so könne das Land langfristig von der Zuwanderung profitieren.

Die politische Zukunft Österreichs wird sich in den kommenden Monaten zeigen, während die Koalition weiterhin auf ihr gemeinsames Regierungsprogramm setzt, das über bloße Kompromisse hinausgehen soll.