Flammen auf der Autobahn: Frierende Pannenopfer machten Lagerfeuer (FOTOS)

Statt eines brennenden Autos fanden Feuerwehrleute auf der S6 ein Lagerfeuer vor. Drei frierende Pannenopfer hatten es mitten auf der Fahrbahn entzündet.

Mitten in der Nacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand alarmiert. Gegen 2 Uhr früh ging die Meldung ein, dass auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Fahrtrichtung Wiener Neustadt ein Auto in Flammen stehen soll.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen jedoch ein überraschendes Bild: Statt eines brennenden Fahrzeugs entdeckten sie ein Lagerfeuer, das mitten auf der Fahrbahn loderte. Wie die Feuerwehr später in einer Aussendung mitteilte, hatten drei Personen das Feuer entfacht.

Ungewöhnliche Wärmelösung

Hintergrund der ungewöhnlichen Situation war eine Fahrzeugpanne. Der Kleintransporter der Betroffenen war liegengeblieben, und nach eigenen Angaben warteten sie bereits seit Stunden auf den Pannendienst. Da auch die Heizung des defekten Fahrzeugs nicht mehr funktionierte, griffen sie zu einer unkonventionellen Lösung: Sie sammelten Holz aus dem angrenzenden Waldstück und zündeten es auf der Straße an, um sich in der nächtlichen Kälte zu wärmen.

Die Feuerwehrleute löschten das improvisierte Lagerfeuer umgehend.

Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte erschien dann auch endlich der lang erwartete Pannendienst an der Einsatzstelle.