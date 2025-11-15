Serbien droht Energiekollaps: USA verlängern Frist für Gazprom-Ausstieg

Serbien erhält Aufschub bei US-Sanktionen gegen russische NIS-Eigentümer. Die Vereinigten Staaten gewähren dem Balkanstaat nach Regierungsangaben drei zusätzliche Monate Zeit für die geforderte Umstrukturierung des Ölkonzerns. Energieministerin Dubravka Djedovic-Handanovic erklärte heute, dass die Frist für den Ausstieg der russischen Mehrheitseigner beim serbischen Energieunternehmen NIS nun bis zum 13. Februar verlängert wurde.

Die amerikanischen Sanktionen gegen den russischen Ölsektor traten bereits im Jänner in Kraft. Für den serbischen Konzern NIS wurden die Strafmaßnahmen nach mehreren Verzögerungen schließlich am 8. Oktober wirksam. In der Folge stellten Banken ihre Zahlungsdienstleistungen ein, während der kroatische Pipeline-Betreiber JANAF die Rohöllieferungen komplett einstellte.

Drohender Versorgungsengpass

Behördlichen Einschätzungen zufolge reichen die vorhandenen Rohölreserven nur noch bis zum 25. November. Die Energieministerin betonte, dass Serbien vor komplexen Entscheidungen stehe.

Der Konzern NIS betreibt als einziges Unternehmen Raffinerien in Serbien und steht aufgrund der anhaltenden US-Sanktionen kurz vor dem Betriebsstillstand – ausgerechnet zu Beginn der Heizperiode, da die Rohölbestände zur Neige gehen.

Russische Beteiligung

Die Eigentumsstruktur zeigt eine deutliche russische Dominanz: Der Energiekonzern Gazprom und dessen Tochterunternehmen Gazprom Neft kontrollieren gemeinsam 56 Prozent der Anteile. Die serbische Regierung hatte kürzlich bekannt gegeben, dass beide russischen Großaktionäre gegenüber einer Abteilung des US-Finanzministeriums ihre Bereitschaft signalisiert haben, ihre Beteiligungen abzugeben.

Der serbische Staat hält derzeit 29,9 Prozent am Unternehmen.