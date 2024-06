„FLiRT“-Coronavariante breitet sich auf beliebter Urlaubsinsel aus

Sommer, Sonne und steigende Corona-Fallzahlen prägen das aktuelle Bild auf Mallorca, einem der Lieblingsziele europäischer Urlauber. Mallorcas Gesundheitsbehörden melden eine Zunahme bei den Infektionen – eine Entwicklung, die bedenklich stimmt und Fragen nach den Ursachen aufwirft.

Die Festivalsaison, allen voran das Mallorca Live Festival mit Tausenden von Teilnehmern, sowie die Ankunft neuer Virusvarianten auf den Balearen tragen zu einer besorgniserregenden Lage bei.

FLiRT-Virusfamilie breitet sich in Europa aus

Diese neuen Varianten, entstanden aus der Omikron-Linie, zeigen Mutationen, die sie besonders ansteckend machen könnten. Herausforderungen stellen auch die Varianten KP.2 und KP.3 dar, welche die Weltgesundheitsorganisation bereits im Blick hat. Diese Abkömmlinge sorgen nicht nur auf den Balearen, sondern auch in Gebieten wie Österreich für eine erhöhte Wachsamkeit. Virologen berichten von einem bemerkenswerten Anstieg der Corona-Positivrate und verweisen auf Daten, die eine Zunahme der Viruspräsenz im Abwasser bestätigen.

Trotz der besorgniserregenden Nachrichten über neue Varianten weisen Experten darauf hin, dass die Symptomatik der früherer Corona-Varianten ähnelt, mit einem breiten Spektrum von leichten bis zu schweren Verläufen. Die Frage, inwiefern die Varianten den Immunschutz beeinträchtigen, bleibt Gegenstand weiterer Untersuchungen. Fest steht allerdings, dass mit jeder neuen Mutation das Risiko einer verringerten Wirksamkeit des Immunschutzes einhergeht.