Stromausfall: Wiener Shopping Center muss geschlossen bleiben

Das Galleria-Einkaufszentrum in Wien-Landstraße wird seinen Betrieb am Donnerstag treffenderweise nicht aufnehmen können. Verantwortlich für diese außerplanmäßige Schließung ist ein Stromausfall, der seit den frühen Morgenstunden für Unruhe sorgt. Insbesondere die Störungsseite der Wiener Netze verzeichnet seit 6.29 Uhr Unterbrechungen in der Stromzufuhr, die zwar nur einen kleinen Teil des Bezirks betreffen, aber weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.

Gelegen quasi im Herzen der Unterbrechung musste sich das Management der Galleria schweren Herzens zu einer vorübergehenden Schließung entscheiden. „Aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Hochspannungsversorgung bleibt das Galleria Shopping-Zentrum aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres geschlossen“, erklärte das Einkaufszentrum daher auf Instagram. Man bemüht sich intensiv um eine Lösung des Problems und verspricht, die Kunden über Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten.

Unerwartet langer Ausfall

Die Wiener Netze arbeiten mit Hochdruck an der Problemlösung. Unter gewöhnlichen Umständen ließe sich eine solche Störung innerhalb von etwa 90 Minuten beheben. Doch der Umstand, dass die Unterbrechung inzwischen die Sieben-Stunden-Marke überschritten hat, deutet auf eine herausforderndere Situation hin. Sowohl die Betreiber als auch die Kundinnen und Kunden hoffen auf eine baldige Wiederherstellung der Stromversorgung und somit auf eine rasche Wiederaufnahme des gewohnten Betriebs im Galleria Shopping-Zentrum.

Die Wiener Netze arbeiten weiterhin intensiv daran, die technische Störung zu beheben.