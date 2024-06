Bombe geplatzt: Verlässt Piksi das serbisches Fußballteam?

Dragan Stojkovic, der Cheftrainer der serbischen Fußballnationalmannschaft, wird seine Position räumen. Wie serbische Medien berichten, steht Piksi kurz vor der Entlassung, nachdem die Mannschaft bei der EM nicht die erwarteten Leistungen erbringen konnte.

Die serbische Fußballmannschaft erreichte bei der Europameisterschaft in Deutschland den letzten Platz in ihrer Gruppe. Der Serbische Fußballverband wurde dafür kritisiert, sowohl von anderen Teams als auch wegen interner Konflikte. Der Fußballverband Serbiens hielt es daher für angebracht, den Vertrag mit Stojkovic zu kündigen, obwohl dieser erst kurz vor Beginn der Europameisterschaft bis zum Sommer 2026 verlängert wurde.

Kritik & Unmut im Team

Nachdem Serbien bei der EURO 2024 ausgeschieden war, zeigten wichtige Spieler wie Aleksandar Mitrovic und Dusan Tadic ihre Unzufriedenheit öffentlich. Sie kritisierten die schlechte taktische Vorbereitung und ihre Rollen im Team während des Turniers.

Spannungen führen zu Stojkovics Abschied

Der Gipfel der Spannungen wurde erreicht, als Ivan Ilic sich entschloss, das Team in Deutschland vorzeitig zu verlassen und nach Serbien zurückzukehren. Berichten zufolge haben vier Schlüsselspieler, darunter Predrag Rajkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic und Aleksandar Mitrovic, ihrer Weigerung Ausdruck verliehen, unter Stojkovic’s Leitung weiterzuspielen. Diese Entwicklung zwang offenbar den Serbischen Fußballverband, eine Entscheidung zugunsten der Spieler und gegen den Trainer zu treffen.