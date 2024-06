Hotelbuffet: Bei diesen Lebensmitteln solltet ihr die Finger lassen

Ein üppiges Hotelbuffet mit seiner Vielfalt an Speisen lockt die Sinne – doch birgt es auch seine Tücken. Nicht selten werden Schinken, Käse, Eier und frisches Obst über Stunden präsentiert, was die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung in sich birgt. Überdies beeinflusst das Verhalten anderer Gäste maßgeblich die Hygiene am gemeinsamen Buffet.

Warme & kalte Köstlichkeiten im Fokus

Die goldene Regel besagt, dass sowohl heiße als auch kalte Speisen nicht länger als zwei Stunden ohne angemessene Temperaturkontrolle auskommen sollten. Insbesondere bei Milchprodukten und Fleischwaren ist Vorsicht geboten. Eine unzureichende Kühlung kann schnell zur Brutstätte für Listerien und andere schädliche Bakterien werden.

Fruchtiges Risiko

Auch bei Obst und Gemüse ist Vorsicht geboten. Einmal aufgeschnitten, bieten sie den perfekten Nährboden für Bakterien wie E. coli oder Salmonellen. Ähnliches gilt für Aufschnitt und Eier, die, wenn sie über längere Zeit bei Zimmertemperatur gelagert werden, ebenfalls ein hohes Kontaminationsrisiko aufweisen.

Gäste als unbewusste Mitakteure

Ein weiteres Risiko am Buffet sind die anderen Gäste selbst. Unzureichende Handhygiene kann schnell zur Übertragung von Keimen führen. Die Nutzung des bereitgestellten Bestecks ist daher essenziell, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Lesen Sie auch: "FLiRT"-Coronavariante breitet sich auf beliebter Urlaubsinsel ausFest steht allerdings, dass mit jeder neuen Mutation das Risiko einer verringerten Wirksamkeit des Immunschutzes einhergeht.

"FLiRT"-Coronavariante breitet sich auf beliebter Urlaubsinsel ausFest steht allerdings, dass mit jeder neuen Mutation das Risiko einer verringerten Wirksamkeit des Immunschutzes einhergeht. Diesel & Benzin in beliebten Urlaubsländern kosten mehr als in ÖsterreichDiesel kostet dort um die zehn Cent, Benzin sogar um die 24 Cent mehr als im österreichischen Durchschnitt

Diesel & Benzin in beliebten Urlaubsländern kosten mehr als in ÖsterreichDiesel kostet dort um die zehn Cent, Benzin sogar um die 24 Cent mehr als im österreichischen Durchschnitt Selfie-Verbot: Beliebte Urlaubsländer drohen mit 3.000 Euro StrafeUrlauber müssen sich auf neue Regelungen einstellen: Selfie-Verbot und Geldstrafen in Spanien und Frankreich.

Schutzmaßnahmen

Zur eigenen Sicherheit sollten Gäste ihre Hände vor dem Besuch des Buffets sorgfältig waschen und desinfizieren. Trotz der inhärenten Risiken sind Hotels jedoch global dazu angehalten, strikte Hygienestandards zu befolgen und regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um die Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten.

Die umsichtige Auswahl und der Umgang mit Speisen am Buffet sowie eine gute persönliche Hygiene können die Risiken minimieren und den Genuss eines vielfältigen Buffets ungetrübt lassen.