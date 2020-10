Fluglinie streicht bis Ende 2021 alle Flüge nach Kroatien

Wie die kroatische Luftfahrtbehörde verlautbarte, wird die Fluggesellschaft Emirates 2021 keine Flüge nach Zagreb anbieten.

Eigentlich hatte die Fluglinie geplant, den saisonalen Flug nach Zagreb mit Anfang März 2020 wieder anzubieten. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es jedoch nie dazu.

Im nächsten Schritt erhoffte man sich den Flug doch im Sommer aufnehmen zu können. Auch dieser Plan wurde auf Herbst verschoben. Nun haben sich die Emirates dazu entschlossen, alle Flüge nach Zagreb für 2021 abzusagen.

„Das Unternehmen hat sein Büro am Flughafen Zagreb geschlossen und die Mitarbeiter entlassen. Die großen B777-300ER-Flugzeuge, die jeden Tag in Zagreb waren, werden in Kürze nicht mehr in die kroatische Hauptstadt zurückkehren. Dies ist sicherlich ein finanzieller Schlag für den Flughafen, da die Einnahmen aus der täglichen Landung der Flugzeuge dieses Unternehmens generiert werden“, so Croatian Aviation in einer Aussendung.