So viele Corona-Fälle gibt es in den 23 Wiener Bezirken (KARTE)

Die „Heute“ veröffentlicht eine interaktive Karte, die zweigt, wie viele Menschen in den 23 Wiener Gemeindebezirken als aktiv erkrankt galten.

Nach einem Hoch von 1.058 Neuinfektionen, die am Samstag verzeichnet wurden, waren es am Sonntag merklich weniger – 714 Fälle um genau zu sein. Im Bundeslandvergleich ist in den letzten Wochen Wien immer wieder Spitzenreiter, zumindest wenn es um die absoluten Infektionszahlen geht.

7-Tage-Wert nach Bezirk

Auch wenn es zugegebenermaßen schwierig ist, das Infektionsgeschehen in Wien auf Bezirksebene zu begrenzen, interessiert es die Bürger brennend, wie viele Menschen in ihrem näheren Umfeld erkrankt sind. Laut „Heute“ gibt es ein „geheimes Papier der AGES“, das Aufschluss darüber gebe, wie viele Personen sich in den letzten 7 Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet mit dem Coronavirus infizierten.

Hälfte Wiens wäre eigentlich rot

15 der 23 Bezirke wären laut Ampelregelung Rot geschalten, da sie mehr als 100 Fälle pro 100.000 Einwohner aufweisen. Dennoch verbleibt die Bundeshauptstadt orange gefärbt, da nicht nur dieser Parameter für die Färbung ausschlaggebend ist. Unter anderem fließt auch die aktuelle Situation im Gesundheitswesen in die Bewertung ein. Diesbezüglich gibt es in Wien keine Probleme, da noch ausreichend Kapazitäten in den Spitälern zur Verfügung stehen.