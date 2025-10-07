Nach erfolgreicher Sanierung setzt Forstinger auf Expansion: Mit der Neueröffnung in Neunkirchen demonstriert der Kfz-Zubehörhändler seinen Weg zurück zu solidem Wachstum.

Der Kfz-Zubehörhändler Forstinger hat sein Sanierungsverfahren erfolgreich zum Abschluss gebracht. Mit der finalen Quotenzahlung im September 2025 wird das Unternehmen den Sanierungsprozess vollständig hinter sich lassen. Technischer Geschäftsführer Harald Chromy betont: „Mit der Zahlung der letzten Quote im September 2025 ist das Sanierungsverfahren abgeschlossen.“ Die Neueröffnung in Neunkirchen steht daher nicht nur für Expansion, sondern auch für die erfolgreiche Rückkehr zu einem langfristig soliden Wachstumskurs.

Der wirtschaftliche Geschäftsführer Rudolf Bayer verweist auf die gemeinsamen Anstrengungen: „Mitarbeitende, Handelspartner*innen, alle einen harten Sparkurs mitgetragen. Vor diesem Hintergrund und obwohl die Belastungen für die österreichische Wirtschaft hoch sind, hat es besonderen Symbolcharakter, ein solches Projekt umsetzen zu können.“

Neuer Standort Neunkirchen

Anfang Oktober wurde die neue Niederlassung in Neunkirchen eröffnet. Bei der feierlichen Eröffnung am 3. Oktober vertrat der Landtagsabgeordnete Hermann Hauer die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Standort in der ehemaligen Immobilie des Autohauses Zezula (Am Spitz 6A) wurde nach Unternehmensangaben komplett modernisiert.

Kunden profitieren von Eröffnungsangeboten, einem neuen Ladenkonzept und umfassenden Werkstattleistungen einschließlich der §57a-Überprüfung (Pickerl). Zur nachhaltigen Ausrichtung gehören eine Photovoltaikanlage sowie zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

⇢ Forstinger feiert Comeback mit neuer Filiale

Die Filiale in Neunkirchen bietet nach Unternehmensangaben ein deutlich verbessertes Einkaufserlebnis und zeitgemäße Werkstattdienstleistungen. „Wir zeigen auch wofür Forstinger heute steht: Ein modernes Unternehmen, das serviceorientierte, leistbare Mobilität und ein Top Preis-Leistungsverhältnis bietet.“

Das in Tulln ansässige Unternehmen verzeichnete 2024 einen Jahresumsatz von mehr als 70 Millionen Euro und bezeichnet sich selbst als Marktführer im Bereich Autozubehör, Reifen und Ersatzteile in Österreich. Aktuell beschäftigt Forstinger über 400 Mitarbeiter in 69 österreichweiten Filialen mit angeschlossenen 68 Fachwerkstätten.

Das Unternehmen hebt hervor, als einziger Anbieter landesweit Zubehör, Ersatzteile und Werkstattleistungen zu attraktiven Preisen anzubieten.

Wachstumsstrategie

Der Kfz-Zubehörspezialist plant einen Personalausbau und sucht österreichweit 40 Vollzeitmitarbeiter sowie saisonale Reifenmonteure. Allein in Niederösterreich sind 18 Stellen für Reifenmonteure und neun weitere Positionen ausgeschrieben, darunter ein Reifenmonteur und zwei KFZ-Techniker am neuen Standort Neunkirchen.

Neben eigenen Produktlinien setzt Forstinger auf etablierte Markenhersteller wie Thule für Fahrradträger und Dachboxen, Pflegeprodukte von Sonax, Schmierstoffe von Liqui Moly oder Eurolub sowie Autobatterien von Bosch und Banner.

Nach der dritten erfolgreichen Sanierung investiert das Unternehmen verstärkt in seine digitale Infrastruktur: „Der neue Webshop bietet ein noch größeres Sortiment und ermöglicht direkte Lieferungen nach Hause oder in eine Wunschfiliale (Click & Collect).“

Forstinger will künftig verstärkt auf umweltfreundliche Mobilitätslösungen setzen und das Werkstattangebot weiter ausbauen. Die meisten Servicestellen sind als Bosch-Modulpartner zertifiziert. Die Mitarbeiter erhalten direkte Schulungen durch Bosch, um fachgerechte Abgasmessungen, Wartungen und Reparaturen durchführen zu können.

Dies gewährleistet herstellerkonforme Serviceleistungen ohne Verlust von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen.

Die Kombination aus Handel und Werkstattservice ermöglicht praktische Komplettlösungen für die Kundschaft. Dieses One-Stop-Konzept bietet maximalen Komfort, da alle Leistungen aus einer Hand kommen. Mit umfassendem Kundenservice und fachkundiger Beratung möchte das Unternehmen überzeugen.

Erworbene Produkte können unmittelbar eingebaut werden. Das Werkstattangebot umfasst zudem Reparatur und Wartung von Elektrofahrzeugen, Reifenservice und Reifeneinlagerung.