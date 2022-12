Frau bricht in Wohnung von Hollywood-Schauspieler ein!

Vor einigen Tagen verhaftete die New Yorker Polizei eine Frau, die gerade dabei war, Geschenke unter dem Weihnachtsbaum von Robert De Niro zu stehlen, nachdem sie in die Wohnung des berühmten Hollywood-Schauspielers eingebrochen war.

Gegen 2:45 Uhr Ortszeit sahen Polizisten, wie eine weibliche Person den Keller eines Gebäudes in der 65 East Street in einem noblen Teil von New York – der Upper East Side – betrat, wo sie auch Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens fanden, berichtete Reuters.

Der Einbrecherin soll in De Niros Wohnung erwischt worden sein, als sie unter dem Weihnachtsbaum eine Tüte mit Geschenken füllte.

Es wurde bekannt, dass der 79-jährige Schauspieler zu diesem Zeitpunkt im Haus war und nach unten ging, als er den Tumult hörte.

FOTO: EPA-EFE/NINA PROMMER

Laut Polizeiberichten handelt es sich bei der fraglichen Frau um eine 30-jährige Frau, die für eine Reihe von Einbruchsverhaftungen bekannt ist, und ein Sprecher des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan sagte, sie werde vor Gericht erscheinen, um Anklage zu erheben.

De Niros Sprecher wollte sich zu dem Fall nicht äußern und sagte lediglich, dass der Einbruch in der vorübergehend angemieteten Wohnung des mehrfach preisgekrönten Hollywood-Schauspielers stattgefunden habe.